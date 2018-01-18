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    Masadaki Afrin raporu

    Fevzi KIZILKOYUN - ANKARA
    18.01.2018 - 01:31 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin operasyon için hazırlık yaptığı Suriye’nin kuzey kenti Afrin, terör örgütü PYD-YPG/PKK tarafından 2012 yılından bu yana kontrol ediliyor. Rapora göre Afrin’de halen 8 bin civarında silahlı terörist bulunuyor. Bu teröristlerin yüzde 15’i ise PKK’nın askeri kadın kolu YJA-Star ile PYD’nin Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) çatısı altında silahlanan kadınlardan oluşuyor.

    Masadaki Afrin raporuAfrin’deki silahlı terörist grubunu, PKK’nın Kandil kadrosundan gidenler yönetiyor. Türkiye’den ve PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarından da yaklaşık 2 bin silahlı örgüt mensubunun da Afrin’de bulunduğu belirtiliyor. Örgüt yönetiminin uzun süredir Türkiye’nin operasyonuna karşı hazırlık yaptığı, hendekler kazarak sığınaklar oluşturduğu da kaydedildi.

    ÇOCUKLAR DA SİLAH ALTINDA

    Raporda terör örgütünün silah altına aldığı kişilerin yüzde 10’unun ise 18 yaş altı çocuklardan oluştuğu belirtildi. Örgütün, bölgede zorla çocukları ailelerinden kopararak silah altına aldığı, kısa süreli eğitimin ardından siper ve hendeklere göndererek nöbet tutturduğu bilgisi paylaşıldı. Çocuklarını vermek istemeyen ailelere baskı uygulandığı, tutuklandığı veya cezalara mazur bırakıldığı öne sürülüyor.

    200 TERÖRİST SIZDI

    Raporda, PKK’nın silah-bomba eğitimi verdiği 3 kampın da Afrin’de bulunduğu, Türkiye’ye eylem amaçlı gönderilen canlı bomba ve eylemcilerin de bu kamplarda eğitildiği belirtildi. PKK’nın Hatay’ın Amanos Dağları’na açılan kapı olarak gördüğü Afrin üzerinden terörist, silah ve mühimmatı Türkiye’ye gönderdiği, son bir yılda 200’e yakın teröristin silahlı çatışma, baskın ve eylem amaçlı Afrin üzerinden Türkiye’ye sızdığı tespit edildi.

    AĞIR SİLAHLAR DA VAR

    Afrin’den Amanoslar’a sızan grupların tanksavar silahı, roket ve ağır makineli tüfekler gibi ağır silahlar ile uçaksavar mermisi türünde mühimmatlarının bulunduğu; örgütün 2015’ten bu yana Afrin’e silah ve mühimmat depoladığı bilgisi paylaşıldı. Teröristlerin, M16 Amerikan piyade tüfeği, Kalaşnikof, doçka, havan, roketatar toplara da sahip olduğu belirtildi.

    TÜRKMEN VE ARAP GÖÇÜ

    TÜRKİYE’nin olası Afrin operasyonu öncesi kentte göç başladı. Özellikle Türkiye sınır köylerinde yaşayan birçok kişinin evlerini terk ettiği belirtildi. Son 3 günde Afrin’de göç edenlerin sayısı 20 bini bulurken bu kişilerin muhaliflerin kontrolündeki İdlib, Fırat Kalkanı harekâtıyla Türkiye’nin kontrolünde bulunan Azez ve Suriye rejiminin kontrolün-deki Halep’in kuzeyine göç ettiği belirlendi. Göç edenlerin çoğunluğunun ise Afrin’de yaşayan Arap ve Türkmenlerden oluştuğu bildirildi. Türkiye, göç edenlerin barınması için Azez bölgesinde yeni çadırkent kurma çalışmaları başlattı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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