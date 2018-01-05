Masada 5 kritik başlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görüşmesinde masada beş kritik başlık olacak. İki lider, Türkiye - Fransa ilişkilerinin yanı sıra Kudüs, İran’daki gelişmeler, Suriye’deki son durum ve Türkiye’nin AB üyelik sürecini ele alacak. En son 2014 yılında Fransa’yı ziyaret eden Erdoğan ile Macron’un baş başa ve heyetlerarası görüşmelerinde Türkiye ile Fransa arasında 14 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin geliştirilmesi, enerji, savunma sanayii, bilim ve teknoloji, ulaştırma, kültür ve eğitim gibi geniş bir yelpazede önemli projeler de gündeme gelecek.



ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararı sonrasında yaşanan gelişmeler, İran’daki olaylar, Suriye ve Irak’taki son durum ile Türkiye’nin AB üyeliği de gündemin önemli başlıkları olacak. Erdoğan, Fransa’nın BM Genel Kurulu’ndaki Kudüs oylamasındaki tavrından dolayı Macron’a teşekkür edecek. Erdoğan, bu konuda yakın işbirliği içinde olmanın önemine vurgu yapacak. Macron’un ziyaret öncesinde “Türkiye’de tutuklu olan ve mesleklerini yapması engellenen gazetecilerin durumunu yeniden gündeme getireceğim” şeklindeki açıklaması dikkat çekmişti.



MACRON'A YANIT: BİLGİ EKSİKLİĞİ

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye’de basın özgürlüğü yok” açıklaması yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yanıt verdi. Kalın, “Macron’un değerlendirmelerinin bilgi eksikliğine dayandığını düşünüyoruz. Bir kişinin gazeteci olması veya başka bir görevde olması onun masum olduğu, suç işlemeyeceği anlamına gelmez” dedi. Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyuşturucu satıcılarına yönelik polise yaptığı “Ayaklarını kırın” sözleriyle ilgili de “Terörle ve uyuşturucu ile mücadelede bir kararlılık ifadesidir” diye konuştu. / Gizem KARAKIŞ



