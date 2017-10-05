Masa başı çalışanlarının hayatını kolaylaştıracak egzersizler

Yoğun bir iş hayatı olanlar ve masa başı işlerde tüm gününü geçirenler belirli bir zaman sonra eklem ve kas problemi ile karşı karşıya kalabiliyor. Hareketsizlik sonucu oluşan bu problemlerin çözümü ise ofis ortamında rahatlatıcı ve etkili egzersizler yapmak.

İşte masa başı çalışanlarına hayatı kolaylaştıran egzersizler:

-- Kollarınızı iki yanda serbest şekilde bırakın ve omuzlarınızı yukarıya kaldırıp indirin. Bu hareketi en az 10 kez tekrarlayın. Sırt ve omuz ağrılarınızı azaltacak olan bu egzersizi yaparken omuzlarınızı kaldırdığınızda nefes alın, indirirken ise nefes verin.

-- Ellerinizi ense bölgenizde kenetleyin ve gerin. En az 15 saniye boyunca pozisyonunuzu koruyun. Hareket sonrası tekrar gevşeyin. Kollarınızı bu hareketle gevşetebilirsiniz.

-- Başınızı yuvarlak çizecek şekilde döndürün, saat yönünde yapacağınız bu hareketi daha sonra da ters yönde birkaç kez yapmayı deneyin ve boyun bölgenizi rahatlatın.

-- Ellerinizi alın bölgenizde birleştirin ve başınızı öne doğru itmeye çalışırken ellerinizle buna engel olun. Bu hareket baş ve boyun kaslarınızı rahatlatır.

-- Başınızı omuzlarınıza doğru değecek şekilde iki yana doğru eğip kaldırın ve hareketinizi en az 2 saniye koruyun. Bu egzersiz baş ve boyun tutulmalarının önüne geçer.

-- Başınızı göğüs bölgesine doğru öne ve daha sonra ise sırtınıza doğru arkaya eğin ve pozisyonunuzu en az 2 saniye koruyun.

-- Kollarınızı yanlara doğru açın ve gerebildiğiniz kadar gerin. Esnetme hareketini birkaç kez tekrarlayın.

-- Bedeninizi dizlerinize doğru yavaş hareketlerle eğin ve kollarınızı bacaklarınızın arkasına koyun. Bu hareket en ideal esnetme hareketlerinden biri. Birkaç kez hareketi tekrarlayabilirsiniz.

-- Elleriniz ensenizdeyken belinizi sağa-sola çevirin, sırt ve bel kaslarınızı esnetin. Hareketi en az 5'er kez tekrarlayarak sırt ve bel bölgenizi rahatlatabilirsiniz.

-- Ellerinizi göğüs hizasında öne doğru uzatarak birleştirin ve esnetin, aynı hareketi arkaya doğru da gerçekleştirin ve el ile kol kaslarınızı esnetin. Hareketi en az 5 kez tekrarlayabilirsiniz.