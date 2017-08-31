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Masa başı çalışırken sağlığınızı korumanın 9 yolu

Vücudumuz hareket etmek üzere gelişmiş bir yapıya sahip. Ancak modern dünyanın geldiği nokta bunun tam tersi yönünde işliyor. Bugün iş gücünün çok büyük bir kısmı oturarak, masa başı iş yapıyor ve bu nedenle her sene buna bağlı rahatsızlıklarla doktorlara başvuran kişi sayısı artıyor. Fazla kilodan diyabete, kalp rahatsızlıklarından kas problemlerine birçok sorunu yanında getiren bu çalışma yöntemine mecbursanız siz bir bak basit tavsiyemiz var.

Kaynak: Doğan Burda
31.08.2017 - 14:41

Çok ama çok fazla su için. Bu her anlamda kazan-kazan bir yöntemdir. Çünkü su içtikçe dehidrasyon azalır ve genellikle masa başında tükettiğiniz şekerli yiyeceklerden uzak durursunuz. Ayrıca çok su içmek çok fazla tuvalete gitmektir. Bu size ekstra hareket imkanı yaratır. Mümkünse size yakın değil uzak olan tuvaleti tercih edin. Böylece daha fazla adım atmış olacaksınız.

İş yerinizde katlar arası işlerinizi çözerken daima merdivenleri kullanın. Şimdi iki kat kim çıkacak demeyin ve bunu mutlaka yapın. Unutmayın neredeyse günün yarısından fazlasında oturuyorsunuz ve poponuz zamanla o sandalyenin şeklini alıyor. Oysa çıktığınız her merdivende poponuz sıkılaşıyor ve yukarıya kalkıyor.

Tuvalete her gittiğinizde squat yapın, yani çömelip kalkın. Bu egzersiz vücudu en çabuk toparlayan ve her yerde yapılabilen en iyi harekettir. Hiçbir ekipmana ihtiyacınızın olmadığı bu hareket size çok şey kazandırır.

 Masa başı çalışırken sağlığınızı korumanın 9 yolu

Bir toplantı ayarladığınızda masanızdan en uzak konumdaki konferans salonunu ayarlayın. Kendinize daha fazla yürümek için ayarlayabileceğiniz türlü türlü bahaneler bulun.

Öğle saatlerinde yemekten hemen sonra yürüyüşe çıkın. Bu yürüyüşün illa yarım saat olmasına gerek yok. Ne kadar yapabiliyorsanız adım atın. Hatta iş arkadaşınızla yapmanız gereken sohbeti bile yürüyerek yapmayı teklif edin.

Bir şeyleri yazdırmanız gerektiğinde en uzak yazıcıya gönderin. Mesela bir üst kata ne dersiniz?

 Masa başı çalışırken sağlığınızı korumanın 9 yolu

Şirket içinden birinden mail aldığınızda meseleyi konuşmak için onun masasına gidin. Bu şirket içinde yürüyüş yapmanızı sağlar.

Eğer iş yeriniz müsaitse basit bir pilates topu ya da küçük ağırlıklar getirin ve fırsat bulduğunuz her anda bunlarla çalışın. Mesela sandalye yerine pilates topunu kullanabilirsiniz.

Oturduğunuz yerde spor yapın. Bir bacağınızı öne uzatın ve sıkarak 15 kez yukarı kaldırın. Daha sonra diğeriyle aynı hareketi yaparak bacaklarınızı güçlendirin.

 

Son Güncelleme : 31.08.2017 - 14:43
Etiketler: ofiste egzersiz , masa başı egzersiz , sağlıklı yaşam
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