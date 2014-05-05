Maş salatası-Maş piyazı

6 KİŞİLİK HAZIRLAMA SÜRESİ 15 DAKİKA PİŞME SÜRESİ 20 DAKİKA



Malzemeler:

* 2 su bardağı haşlanmış maş (Yeşil mercimek büyüklüğünde bir çeşit bakliyat.)

* 1 su bardağı konserve barbunya fasulye (Kırmızı Meksika fasulyesi ya da kuru fasulye de kullanabilirsiniz.)

* 5-6 adet yeşil taze soğan

* 1 demet maydanoz

* varsa 8-10 adet roka yaprağı

* varsa 2-3 adet salatalık turşusu

* 1 çay kaşığı tuz, kırmızı pul biber

* varsa 100-150 gr soya filizi

Sosu için;

* Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan zeytinyağı

* 2 diş sarmısak

* 2 yemek kaşığı nar ekşisi

* 1 çay kaşığı tozşeker

* 2 çay kaşığı tuz, kırmızı pul biber

YAPILIŞI

Maş, yeşil mercimeğe benzeyen ve özellikle Gaziantep’te çorbası çok yapılan bir çeşit bakliyattır. Maşı orta boy bir çelik tencerede 8 su bardağı suyla haşlayın. (Düdüklü tencerede daha kısa sürede de haşlayabilirsiniz.) Ancak çok ezilmeyip tane tane olmasına dikkat edin.

İyice yumuşayan maşı süzüp soğuk sudan geçirilir ve tekrar süzüp derin bir kaba aktarın. Üzerine konserve fasulyeyi aktarıp karıştırın.

Yıkanmış roka yaprakları, soğan ve maydanozu ayıklayıp incecik doğrayın ve ılık haldeki maşın üzerine ilave edip karıştırın. Salatalık turşusunu da tavla zarı formunda doğrayıp ekleyin.

Tuz ve kırmızı pul biberi serpip karıştırın. Soya filizlerini katın.

Sosu hazırlamak için, zeytinyağı, sarmısak, nar ekşisi, şeker, tuz ve pul biberi mutfak robotuna koyup tüm malzemeler ezilip pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çekin. Hazırladığınız sosu maş salatasının üzerine gezdirin. İyice karıştırıp salatanın sosu çekmesi için 5-10 dakika kadar bekleyin. Tekrar karıştırıp servise sunun.

Not: İsterseniz üzerini nar taneleriyle süsleyerek servise sunabilirsiniz.

Afiyet olsun...

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