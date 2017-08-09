MARVEL Future Fight’a üç yeni karakter geldi

Asya’nın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Games Corp . , sevilen mobil oyunları MARVEL Future Fight için yapılan güncellemede Örümcek Adam 2099, Absorbing Man ve Titania olmak üzere üç yeni karakter ve dört yeni kostüm olduğunu açıkladı. Yondu için Marvel’ın Galaksinin Koruyucuları 2 filminden esinlenen bir kostüm, Kaiju Çocuk için Canavarlar Serbest Kaldı! (MFF Varyantı) çizgi romanının kapağını temel alan bir kostüm, Örümcek-Gwen için bir Gwendolyne Stacy kostümü ve Thanos için de Gizli Savaşlar: Sonsuzluk çizgi romanlarından bir kostüm oyuna ekleniyor.

Gölgediyar’da yenilikler var

MARVEL Future Fight oyunun sonundaki “Gölgediyar” içeriğinde de çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Oyuna 25’inci kattan sonra beş aşama daha ekleniyor, genel zorluk seviyesi artıyor ve otomatik dönüş içermeyen yeni bir savaş modu dahil ediliyor. Yeni eklenen savaş modunda oyuncular en fazla altı karakterlik iki takım oluşturarak ilk yarı, ikinci yarı ve bir uzatmadan oluşan bir karşılaşma yapabiliyor. Kazanan ise iki turda galibiyet alan ilk takım oluyor.

Oyuncular ayrıca her gün kendi savaş güçlerine göre değişen zorlukta özelleşmiş meydan okuma seçenekleri alacak. Başka bir deyişle karakterleri ne kadar güçlüyse, meydan okumalar o kadar zor olacak. Böylece kendi güçlerinden bağımsız olarak her karakter zorlu görevlere katılarak eğlenebilecek.

Hedef daha fazla eğlence

Netmarble Games Chief Global Officer Seungwon Lee, “Her zaman oyuncularımızı olabildiğince çok eğlendirmeyi hedefliyoruz.” diyor ve devam ediyor: “Son güncellememizde yeni karakterler, kostümler ve savaş modları eklediğimiz gibi, oynanışı çok daha ilgi çekici ve kolay oynanır hale getirecek çeşitli iyileştirmeler de yaptık.”

Üstün Baş Düşman modunda ise oyuncular, oyunun en zorlu kötü adamlarından biri olan Deli Titan Thanos’a karşı oynayacak.

MARVEL Future Fight‘ın güncellemeyle yaptığı bir diğer değişiklik de, yeni oyunculara sunulan Büyüme Yolculuğu ve Kahramanın Yolculuğu adlı rehber görevlerini tek bir görev haline getirerek oynanışı daha rahat hale getirmek oldu. Oyuncular artık ayrıca rehber görevlerini başarıyla tamamladıklarını bildiren uyarıdan da ödüllerini doğrudan alabilecekler.

MARVEL Future Fight‘a katılan karakterlerin tam listesi:

●ÖRÜMCEK ADAM 2099 – 2099 yılından gelen bu Örümce Adam, her çeşit fütüristik ekipmanla dolu bir kostüm giymesi haricinde bildiğimiz Örümcek Adam’la aynı fiziksel yeteneklere sahip.

●ABSORBING MAN – Uzun bir tarihi olan ve sık karşımıza çıkan bu kötü adam, silah olarak zincire bağlı bir top kullanıyor ve dokunduğu herhangi bir nesneni özelliklerini absorbe ederek kendi bedenini değiştirme yeteneğine sahip.

●TITANIA –ABSORBING MAN ile evli olan bu karakter, fiziksel olarak son derece güçlü ve yumruk yumruğa dövüşte oldukça yetenekli.