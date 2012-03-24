Mart'ta Kadınlara Özel

Kadınlar Günü'nü tüm Mart ayı boyunca kutlayalım istedik; Hyundai olarak kadınlara yakışır bir sürpriz hazırladık. En beğenilen Hyundai otomobiller dosya masrafsız kredi avantajıyla seni bekliyor. Stil, beğeni ve teknolojiyi tek bir arabada yaşaman için bu ay senin ayın olacak!

“Yeni Yaklaşım. Yeni Olanaklar” anlayışıyla hayal edilen otomobiller üreten Hyundai, Kadınlar Günü’nü tüm Mart ayı boyunca kadınlara özel hediyesiyle kutluyor.Hayalindeki Hyundai'ye kavuşmak isteyen tüm kadınlar için Mart ayı boyunca i20, Accent Blue, ix35 ve Elantra kadın sürücülere özel dosya masrafsız krediyle Hyundai bayilerinde. Mart ayına özel bu avantajı kaçırmak istemiyorsan seni de en yakın Hyundai bayimize bekliyoruz. Şimdi Hyundai dünyasındaki yerini almak ve kalitenin keyfini sürmek istiyorsan bu özel hizmeti kaçırma!

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