Mart'ta KadÄ±nlara Ã–zel

KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ tÃ¼m Mart ayÄ± boyunca kutlayalÄ±m istedik; Hyundai olarak kadÄ±nlara yakÄ±ÅŸÄ±r bir sÃ¼rpriz hazÄ±rladÄ±k. En beÄŸenilen Hyundai otomobiller dosya masrafsÄ±z kredi avantajÄ±yla seni bekliyor. Stil, beÄŸeni ve teknolojiyi tek bir arabada yaÅŸaman iÃ§in bu ay senin ayÄ±n olacak!



"Yeni YaklaÅŸÄ±m. Yeni Olanaklar" anlayÄ±ÅŸÄ±ylaÂ hayal edilen otomobiller Ã¼reten Hyundai, KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ tÃ¼m Mart ayÄ± boyunca kadÄ±nlara Ã¶zel hediyesiyle kutluyor.



Hayalindeki Hyundai'ye kavuÅŸmak isteyen tÃ¼m kadÄ±nlar iÃ§in Mart ayÄ± boyunca i20, Accent Blue, ix35 ve ElantraÂ kadÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere Ã¶zel dosya masrafsÄ±z krediyle Hyundai bayilerinde. Mart ayÄ±na Ã¶zel bu avantajÄ± kaÃ§Ä±rmak istemiyorsan seni de en yakÄ±n Hyundai bayimize bekliyoruz. Åžimdi Hyundai dÃ¼nyasÄ±ndaki yerini almak ve kalitenin keyfini sÃ¼rmek istiyorsan bu Ã¶zel hizmeti kaÃ§Ä±rma!

Hyundai.com.tr...Facebook.com/HyundaiturkiyeÂ Â Â Â Â Â Â

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN...

Â

Â

Â