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Mart'ta KadÄ±nlara Ã–zel

21.03.2012 - 10:18 | Son GÃ¼ncelleme:

Hyundai Finanstan kadÄ±nlara Ã¶zel Mart AyÄ± avantajlarÄ±.

KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ tÃ¼m Mart ayÄ± boyunca kutlayalÄ±m istedik; Hyundai olarak kadÄ±nlara yakÄ±ÅŸÄ±r bir sÃ¼rpriz hazÄ±rladÄ±k. En beÄŸenilen Hyundai otomobiller dosya masrafsÄ±z kredi avantajÄ±yla seni bekliyor. Stil, beÄŸeni ve teknolojiyi tek bir arabada yaÅŸaman iÃ§in bu ay senin ayÄ±n olacak!/images/100/0x0/55ea6938f018fbb8f87e23d3

"Yeni YaklaÅŸÄ±m. Yeni Olanaklar" anlayÄ±ÅŸÄ±ylaÂ  hayal edilen otomobiller Ã¼reten Hyundai, KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ tÃ¼m Mart ayÄ± boyunca kadÄ±nlara Ã¶zel hediyesiyle kutluyor.

Hayalindeki Hyundai'ye kavuÅŸmak isteyen tÃ¼m kadÄ±nlar iÃ§in Mart ayÄ± boyunca i20, Accent Blue, ix35 ve ElantraÂ  kadÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere Ã¶zel dosya masrafsÄ±z krediyle Hyundai bayilerinde. Mart ayÄ±na Ã¶zel bu avantajÄ± kaÃ§Ä±rmak istemiyorsan seni de en yakÄ±n Hyundai bayimize bekliyoruz. Åžimdi Hyundai dÃ¼nyasÄ±ndaki yerini almak ve kalitenin keyfini sÃ¼rmek istiyorsan bu Ã¶zel hizmeti kaÃ§Ä±rma!

Hyundai.com.tr...Facebook.com/HyundaiturkiyeÂ Â Â Â Â Â Â

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