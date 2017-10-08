Martin Schulz: Aralıkta yine adayım

BU yılın başında SPD delegelerinin oy birliğiyle genel başkan seçtiği Martin Schulz, 15 Ekim’de yapılacak Aşağı Saksonya Eyalet seçim sonuçlarının da adaylığını etkilemeyeceğini söyledi. Bild am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan Schulz, CDU/CSU-FDP-Yeşiller koalisyonunun ülkeyi daha iyi yönetip yönetemeyeceğiyle ilgili ise şöyle konuştu:

“Seçim sonuçlarıyla büyük koalisyon düşürüldü. Hükümeti oluşturan CDU, CSU ve SPD toplam yüzde 14 oranında oy kaybına uğradı. Yeşiller seçim kampanyası boyunca Birlik Partileri ile koalisyon kurabileceklerinin mesajını verdi. FDP zaten CDU’nun Almanya genelindeki doğal ortağı gibi. Bizim sorumluluğumuz muhalefet olacak.”

Schulz, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in seçim kampanyası boyunca ön saflarda bulunup, seçim yenilgisinden sonra susmayı tercih etmesiyle ilgili soruya ise şu cevabı verdi: “Seçim akşamı ve daha sonra kendisiyle çok yoğun konuştum. O da tıpkı hepimiz gibi seçim sonuçlarından etkilendi.”