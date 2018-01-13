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    Martı deyip geçme, tanı

    Yücel SÖNMEZ -ysonmez@hurriyet.com.tr
    13.01.2018 - 14:54 | Son Güncelleme:

    Karakterinin yıldırıcı özelliklerine karşın sesiyle ve görüntüsüyle ‘Oh be deniz kenarındayım’ mutluluğu yaşatan, görüntüsüyle gönül tazeleyen Şehir Hatları İşletmesi’nin kadrolu elemanları... Bugünlerde İstanbul’da martı nüfusunda patlama yaşanıyor. Ama her gördüğünüz aynı değil! Gümüş martı, küçük gümüş martı, karabaş martı, Akdeniz martısı, karasırtlı martı, büyük karasırtlı martı, karaayaklı martı... Her biri ayrı karakter!

    Ekmeğimizde gözü var
    Gümüş martı
    Bir zamanlar adalarda, dağda taşta yuva yaparlarken şimdi artık kapıda bacada, neresi uygunsa oradalar. İstanbul’da her gün gördüğümüz, erişkinleri tavuk büyüklüğünde olabilen, gagası ve bacakları sarı, başı beyaz, sırtı gri olanlar... İşte bunlar gümüş martı. Bu türün aynısının daha küçüğü ise küçük gümüş martı. Bugünlerde vapurların ardı sıra simit peşinde olanların yarıya yakınını küçük gümüş martılar oluşturuyor.

    Martı deyip geçme, tanı

    Aşka gelenin başı kararıyor
    Karabaş martı
    Vapur peşindeki martı bulutunun bir diğer önemli üyeleri ise karabaş martılar. İstanbulluların yakından tanıdığı ama yaz gelince nereye kaybolduklarını anlayamadığı bu martının üreme dönemlerinde yanağındaki beni büyüyerek kafası kahverengi oluyor. Bu martının diğerlerinden bir başka farkı ise suyun altına inen simidin peşinden gidebilmesi.

    Martı deyip geçme, tanı

    Kışın denizde, yazın gölde
    Akdeniz martısı
    Diğerleri gibi insanla çok samimi olmak istemiyor. Onların da başı kararıyor. Ancak başlarındaki maske karabaş martıdan farklı olarak kahverengi değil siyah ve boyna kadar iniyor. Süt beyaz rengi, kanat uçlarında diğer martılar gibi siyah bulundurmaması diğer ayırt edici özellikleri. Bu tür, kışı tamamen denizlerde geçirip yazın sulak alanlarda ürüyor.

    Martı deyip geçme, tanı

    Geçiyorduk uğradık
    Büyük karasırtlı martı
    Dünyanın en büyük martısı olan bu tür, kuzeyden geliyor. Kadıköy mendirekte sekiz yıldır bir tanesi nöbet bekliyor. Üst tarafı siyahımsı, başı ve gövdesi beyaz, mendirekte öylece duran iriyarı bir martı görürseniz bilin ki o büyük karasırtlı martı. Görünümünün etkileyiciliği nedeniyle bu tür kuşçullar arasında en şık martı olarak nitelendiriliyor.

    Martı deyip geçme, tanı

     

     

     

     

     

    Etiketler: Şehir Hatları İşletmesi , Hürriyet Pazar
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