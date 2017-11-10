Martha ne söylerse uçurur

2016’da San Marino adına Eurovision’da yarışan Serhat (soyadı Hacıpaşalıoğlu ve ilk dönem çalışmalarında kullandı; artık kullanmıyor), yarışmada seslendirdiği ‘I Didn’t Know’u, yanına emsalsiz Martha Wash’u alarak yeniden kaydetti. Wash, 80’lerin ortasında dünyanın bütün diskoteklerini ‘It’s Raining Men’ ile sallayan Weather Girls’ün bir üyesiydi. Black Box adlı İtalyan kökenli bir grup da sesini kullandı vokallerde. Dans müziğinin bir başka önemli grubu C+C Music Factory de öyle. Başka örnekler, başka şarkılar da var. Wash’a gösterilen bu ilginin sebebi, sesinin gücü ve vokal yeteneğinin sınırsızlığı. Bu güç ve yeteneği de en iyi olarak kendi solo albümlerinde gösterdi. Kendi adını taşıyan albümünde yer alan ‘Carry On’, sanatçıyı Disko Kraliçesi katına yükseltti. Sonra gelen ‘Something Good’ da bu unvanı parlattı, cilaladı... Serhat’ın Eurovision şarkısı hiç de fena olmayan bir şarkıydı. Ama şimdi, Wash’un katkılarıyla çok daha iyi olmuş. Zaten Wash’un sesinin değdiği herhangi bir şeyin kötü olma ihtimali yoktur. O ne söylerse uçurur.

Televizyonda uzun bir süre ‘Riziko’ adlı programı sunan, Rachid Taha’nın Avrupa’yı salladığı ‘Ya Rayah’ın Türkçe versiyonu ‘Rüya’ ile hayran kazanan, sonra da Tamara Gverdtsiteli ile ‘I Was So Lonely’ ve Viktor Lazlo ile ‘Total Disguise’ı yaparak, ülke dışında da tanınan Serhat’ın, yurtdışında başarıyı yakalama çabası sürüyor. Bunu çok istiyor ve ısrarla deniyor. Olmaması için bir sebep yok. Wash’lu ‘I Didn’t Know’ ile bu isteğine biraz daha yaklaşmış olacak.



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