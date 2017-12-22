Mars'ta yaşam olmamasının nedeni gezegenin kaya yapısı

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, gezegenin kaya yapısı suyun yüzeyde kalmasını engelliyor. Habertürk'te yer alan habere göre araştırmada, Mars’taki kayaların dünyadakilere kıyasla yüzde 25 oranında daha fazla su tutma kapasitesine sahip olduğu, suyun bu kayalarla gezegenin merkezine doğru indiği ortaya konuldu.

Bugün Mars’ın çorak olan yüzeyinin yaklaşık 3 milyar yıl önce su ile kaplı olduğu biliniyor. Ancak bu suya ne olduğu yıllardır tartışma konusuydu. Nature Dergisi’nde yayımlanan araştırmayı yürüten Dr. Jon Wade, “Gezegenin kabuğunu oluşturan volkanlar ile su arasındaki reaksiyon, sünger benzeri bir etkiye sebep oldu. Su ile kaya arasındaki bu tepkime kayaların yapısını değiştirdi ve gezegenin yüzeyinin kuruyup yaşam için uygun olmamasına yol açtı” dedi.