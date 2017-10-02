Ünlü iş adamının çılgın Mars planı ortaya çıktı!

Musk, kongrede yaptığı açıklamalarda, geliştirdikleri büyük roket sistemi olan BFR ile insanları hem de gerekli araçları Mars yüzeyine taşımayı planladıklarını açıkladı. Bu sistemin Dünya üzerinde de şehirler arası yolculuklarda kullanabilineceğini belirtti. Musk bu sistemi kullanarak iki kargo gemisini önümüzdeki 5 yıl içersin de göndermeyi planladıklarını açıkladı. İlk yerleşimcilerin Mars’a 2024’de varması planlanıyor. İlk yollanan kargo gemileri gezegen üzerindeki potansiyel tehlikeleri, enerji ve su kaynaklarını tespit edip, gezegenin yüzeyinde insanların yaşaması için gerekli altyapıyı inşa edecek.

SpaceX 2024’de Mars’a gidecek olan ilk yolcuların iki seferle taşınacağını belirtti. Yolcuların ihtiyaç duydukları eşyalarda iki seferle gezegene taşınacak. İlk giden kafile Mars’ta bir koloni kurmak için çalışmalar yapacak ve gelecekte gelen yeni insanların yaşaması için uygun ortam hazırlanacak.

SpaceX’in geliştirdiği rokette kendi kendine iniş yapabilecek bir sistem üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Henüz test aşamasında olan bu sistemin 16 başarılı iniş gerçekleştirdiği açıklandı. Bu roket sistemi yakıt olarak oksijen ve Methan gazı kullanacak. Roketin ana motorunda bile arıza meydana gelse dahi yedek parçalar bulunacak ve tamir edebileceğini belirtildi.

Bu roket sisteminin başarılı olmaması durumunda şirketin batacağı hakkında açıklama yapan Musk, sistemdeki hataların dördüncü denemede giderilmesinden dolayı kurtulduklarını açıkladı.