Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Ünlü iş adamının çılgın Mars planı ortaya çıktı!

    Ünlü iş adamının çılgın Mars planı ortaya çıktı!

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 14:17 | Son Güncelleme:

    SpaceX’in kurucusu olan Elon Musk, Mars kolonisi projesinin detaylarını Avusturalya’da gerçekleştirilen Uluslararası Uzay Kongresi’nde açıkladı.

    Musk, kongrede yaptığı açıklamalarda, geliştirdikleri büyük roket sistemi olan BFR ile insanları hem de gerekli araçları Mars yüzeyine taşımayı planladıklarını açıkladı. Bu sistemin Dünya üzerinde de şehirler arası yolculuklarda kullanabilineceğini belirtti. Musk bu sistemi kullanarak iki kargo gemisini önümüzdeki 5 yıl içersin de göndermeyi planladıklarını açıkladı. İlk yerleşimcilerin Mars’a 2024’de varması planlanıyor. İlk yollanan kargo gemileri gezegen üzerindeki potansiyel tehlikeleri, enerji ve su kaynaklarını tespit edip, gezegenin yüzeyinde insanların yaşaması için gerekli altyapıyı inşa edecek.

    SpaceX 2024’de Mars’a gidecek olan ilk yolcuların iki seferle taşınacağını belirtti. Yolcuların ihtiyaç duydukları eşyalarda iki seferle gezegene taşınacak. İlk giden kafile Mars’ta bir koloni kurmak için çalışmalar yapacak ve gelecekte gelen yeni insanların yaşaması için uygun ortam hazırlanacak. 

    Ünlü iş adamının çılgın Mars planı ortaya çıktı

     

    SpaceX’in geliştirdiği rokette kendi kendine iniş yapabilecek bir sistem üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Henüz test aşamasında olan bu sistemin 16 başarılı iniş gerçekleştirdiği açıklandı. Bu roket sistemi yakıt olarak oksijen ve Methan gazı kullanacak. Roketin ana motorunda bile arıza meydana gelse dahi yedek parçalar bulunacak ve tamir edebileceğini belirtildi.

    Bu roket sisteminin başarılı olmaması durumunda şirketin batacağı hakkında açıklama yapan Musk, sistemdeki hataların dördüncü denemede giderilmesinden dolayı kurtulduklarını açıkladı.

    Etiketler: Mars'ta yaşamak , SpaceX , Elon Musk
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri