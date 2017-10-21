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    Mars'ın görünmez manyetik bir kuyruğu olduğu keşfedildi

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 19:22 | Son Güncelleme:

    Mars'ın Güneş rüzgarıyla etkileşim içine girerek bükülen görünmez bir manyetik kuyruğu olduğu keşfedildi.

    ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) "Mars Atmosferi ve Değişen Evrimi" (MAVEN) aracından elde edilen verileri kullanarak yaptığı araştırma, Kızıl Gezegen'in manyetik kuyruğunun, Güneş rüzgarının taşıdığı manyetik sahaların Mars'ın yüzeyinde saklı manyetik alanlarla etkileşim içine girmesiyle oluştuğunu gösterdi. 

    Science Daily'nin haberine göre araştırmanın bulguları, Utah'ta Amerikan Astronomi Topluluğu Gezegen Bilimleri Bölümü'nün 49'uncu yıllık toplantısında sunuldu. 

    Bilim adamları, bükülen kuyruğu oluşturan bu etkileşim sürecinin, Mars'ın hali hazırda ince atmosferinin bir bölümünün daha kaybolmasına yol açabileceğine dikkati çekti. 

    NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Gina DiBraccio, Mars'ın manyetik kuyruğunun eşine Güneş Sistemi'nde rastlanmadığını söyledi.

    DiBraccio, keşif için "Ne kendine ait manyetik sahaya sahip olmayan gezegen Venüs'te bulunan manyetik kuyruğa ne de Dünya'nın manyetik alanına benziyor." değerlendirmesini yaptı. 

    Küresel manyetik sahasını milyarlarca yıl önce kaybettiği ifade edilen Mars'ın yüzeyinde belli başlı bölgelerde saklı "fosil" konumunda manyetik saha kalıntıları bulunuyor.

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