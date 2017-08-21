Marsilya'daki saldırının gizemi çözüldü...

Marsilya'da bir araç otobüs durağında bekleyen kalabalığın arasına daldı. Fransız polisi olayda en az bir kişinin öldüğünü çok sayıda kişi yaralandığını bildirdi.

Fransız medyası ölen kişinin 42 yaşında bir kadın olduğunu aktardı. Bölgedeki tüm yollark kapatılırken polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurarak sürücüsünü gözaltına aldı.

Fransız La Provence haber sitesine konuşan görgü tanıkları, olayın Renault Master model bir minibüsle gerçekleştirildiğini öne sürdü.

PSİKOLOJİK SORUNLARI BULUNUYORDU

Polis kaynakları, aracı kullanan kişinin daha önce küçük suçlar nedeniyle polis tarafından bilindiğini ve bazı psikolojik sorunlarının bulunduğu belirtildi.

17 Ağustos'da İspanya'nın Barcelona kentinde DEAŞ'ın terör saldırısında bir araç caddede yürüyen kalabalığın arasına dalmıştı.

Terör örgütü DEAŞ veya bağlantılı kişiler, motorlu araçları yayaların yoğun olduğu yerlere sürmeyi bir saldırı yöntemi olarak kullanıyor.

Twitter'da paylaşılan olay yerine ilişkin bir görüntü...

Ayrıntılar geliyor...