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    Marsilya'daki saldırının gizemi çözüldü...

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 12:07Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 16:55

    Marsilya kentinde bugün bir araç kalabalığın arasına daldı. Polis eski limanın olduğu bölgeyi boşalttı. Bir süre terör paniği yaşanan olayın psikolojik sorunları olan bir kişi tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Olayda ilk belirlemelere göre en az bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

    Marsilya'da bir araç otobüs durağında bekleyen kalabalığın arasına daldı. Fransız polisi olayda en az bir kişinin öldüğünü çok sayıda kişi yaralandığını bildirdi.

    Fransız medyası ölen kişinin 42 yaşında bir kadın olduğunu aktardı. Bölgedeki tüm yollark kapatılırken polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurarak sürücüsünü gözaltına aldı.

    Fransız La Provence haber sitesine konuşan görgü tanıkları, olayın Renault Master model bir minibüsle gerçekleştirildiğini öne sürdü.  

    PSİKOLOJİK SORUNLARI BULUNUYORDU

    Polis kaynakları, aracı kullanan kişinin daha önce küçük suçlar nedeniyle polis tarafından bilindiğini ve bazı psikolojik sorunlarının bulunduğu belirtildi. 

    17 Ağustos'da İspanya'nın Barcelona kentinde DEAŞ'ın terör saldırısında bir araç caddede yürüyen kalabalığın arasına dalmıştı. 

    Terör örgütü DEAŞ veya bağlantılı kişiler, motorlu araçları yayaların yoğun olduğu yerlere sürmeyi bir saldırı yöntemi olarak kullanıyor.

    Marsilyadaki saldırının gizemi çözüldü...

    Twitter'da paylaşılan olay yerine ilişkin bir görüntü...

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: Fransa , Marsilya , saldırı
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