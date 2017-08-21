Son dakika: Marsilya'da minibüs kalabalığın arasına daldı!

Fransa'nın Marsilya kentinde bir aracın kalabalığa girdiği iddia ediliyor. Polis eski liman çevresini boşalttı. Olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğu araştırılıyor. Olayda ilk belirlemelere göre en az bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. AFP'ye konuşan, ismini vermeyen kaynaklar olayın terör saldırısı mı yoksa kaza mı olduğu konusunda bilgi vermekten kaçındı.

Marsilya'da bir araç otobüs durağında bekleyen kalabalığın arasına daldı. Fransız polisi olayda en az bir kişinin öldüğünü çok sayıda kişi yaralandığını bildirdi. Fransız medyası ölen kişinin 42 yaşında bir kadın olduğunu aktardı. Bölgedeki tüm yollark kapatılırken polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurarak sürücüsünü gözaltına aldı. Fransız La Provence haber sitesine konuşan görgü tanıkları, olayın Renault Master model bir minibüsle gerçekleştirildiğini öne sürdü. 17 Ağustos'da İspanya'nın Barcelona kentinde DEAŞ'ın terör saldırısında bir araç caddede yürüyen kalabalığın arasına dalmıştı. Terör örgütü DEAŞ veya bağlantılı kişiler, motorlu araçları yayaların yoğun olduğu yerlere sürmeyi bir saldırı yöntemi olarak kullanıyor. Twitter'da paylaşılan olay yerine ilişkin bir görüntü... Ayrıntılar geliyor...