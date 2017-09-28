Marsa kent kurmaya hazırlanıyorlar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı ENA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Mektum ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan, Dubai'deki Muşrif Park'ta 1 milyon 900 bin fitkare alanın kullanılacağı projeyi resmen başlattı.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, El Mektum, şubat ayında 'Mars 2117' projesiyle bu gezegende yaşanılabilir bir şehir inşa etmeyi planladıklarını duyurmuştu.

Yapılacak uzay şehrinin türünün ilk örneği ve Mars üzerinde uygunabilir bir model olacağı belirtildi.

Proje kapsamında Mars arazisini ve sert ortamını taklit eden sofistike laboratuvarların ve 3 boyutlu baskı için geliştirilen tekniklerin kullanılacağı, ısı ve ışık izolasyonunun sağlanacağı ifade edildi.