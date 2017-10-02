Mars'a ilk uçuş 5 yıl sonra!

Musk, kongrede yaptığı konuşmada şirketinin BFR (Big Falcon Rocket) adını taşıyan büyük roket sistemiyle hem insanları hem de gerekli araçları kızıl gezegene taşımayı planladıklarını belirtti. SpaceX, söz konusu sistemi Dünya üzerindeki iki şehir arasında yolcu taşımak için kullanmayı da planlıyor.

Kongrede konuşan Musk, "Bu kadar gelişmiş roketler yapıp her uçuş sonrası bunların yok olmasına izin vermek delice" diye konuştu. Elon Musk, dünya üzerinde herhangi bir noktaya bir saatin altında ulaşabilecek bu roketin gelecek sene inşa edilmeye başlanacağını, 5 yıl içinde de ilk uçuşun gerçekleşebileceğini söyledi.

Musk, kongrede Mars yolculuğuna ilişkin de açıklamalar yaptı. SpaceX'in sahibi, 2024 yılına kadar Mars'a ikisi insanlı 4 uzay mekiği göndermek istediklerini de söyledi. Bu zamana kadar Mars'a bir "sentetik yakıt fabrikası" kurarak Dünya'ya geri dönüşü mümkün kılacak yakıtı kızıl gezegende elde etmeyi planladıklarını da açıkladı. 2022’de iki kargo gemisini Mars’a indirmeyi öngören şirket, bu süreçte gezegendeki su kaynaklarını ve potansiyel tehlikeleri tespit etmeyi amaçlıyor. İlk yerleşimcilerin gezegene 2024’te varmasını planlayan SpaceX Mars yüzeyinde madencilik faaliyetleri yürütecek. 2022 ve 2024 arasındaki dönemde gezegenin güç ve yaşam altyapısı da inşa edilecek.

Mars seyahati için düşünülen roketin 100 kişi taşıma kapasitesinde olacağını açıklayan Musk, bu yolla 40 ila 100 yıl içinde kızıl gezegende 1 milyon insanın yaşam konumuna geçebileceğini belirtti.

Bu aracın dünya üzerinde seyahat içinde kullanılabileceğini ifade eden Musk, "Bu uçuşun koltuk başı ücreti standart bir ekonomi uçuşu fiyatlandırması civarında olacaktır" dedi.

SpaceX hali hazırda yeninden kullanılabilen Falcon9 roketi ile 16 başarılı iniş kalkış gerçekleştirdi. Dragon isimli roketle de yörüngedeki Uluslararası Uzay Üssü'ne kargo götürüp, Dünya'ya geri kargo getirebiliyor. Kasım ayı içinde de Heavy (Ağır) adı verilen bir roketin de ilk denemesi yapılacak.