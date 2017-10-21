Mars gerilerken sakın evlenmeyin, seks hayatınız berbat olur!





Hep siz bize anlatıyorsunuz. Bu kez sizden başlayalım. Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz? Hastalıklarla boğuşuyorsunuz. Gökyüzü size, sizin hakkınızda ne söylüyor?

- Hayır, maalesef hayatımda huzura kavuştuğumu söyleyemem. Gözlerimden biri kör oldu. Ona yeniden görüş kazandırmaya çalışıyor doktorlar. Dünyanın en iyi doktorları ilgileniyor benle. Ve bende tam olarak neyin yanlış gittiğini anlayamıyorlar.

◊ Nasıl yani?

- Ben çok zor bir doğum haritasıyla dünyaya geldim. Bu genetik bir sorun. Ailemdeki bütün kadınlarda ortaya çıktı. Kızkardeşimde de var; halam tamamen kör oldu. Her ay gözümün içine bir ilaç enjekte

ediyorlar.

◊ Off çok fenaymış!

- En çok seyahat ederken çok zorlanıyorum. İki hafta önce Boston’a gitmem gerekti, kapıları falan bulamadım. İnsanlardan yardım istemek de bana çok zor geliyor. Belki de benim bu hayattaki imtihanım, ihtiyacım olduğunda yardım istemeyi öğrenebilmektir. Biraz alışılmadık bir hayatım oldu. Ne yapalım, hayatı cesurca yaşamak gerek. Ben de ayakta kalıp devam etmeye çalışıyorum. Yeni kitabımı tek gözle yazmaya çalışıyorum.

◊ Peki sizce yaşadığınız bu olumsuzluklardan hangi gezegen sorumlu?

- Uranüs... Beklenmedik gelişmeler gezegeni. Doğum haritamda çok olumsuz bir yerdeymiş. Bazen güzel sürprizler de yapar ama... N’apalım... Bu da böyle işte. Bana hayatta işime yarayacak özellikler kazandırdı.

◊ Umarım en yakın zamanda iyileşir gözünüz.

- Çok teşekkür ederim. Biliyor musun, seninle tanışmamız lazım. Galiba artık İstanbul’a gelmeliyim.

◊ Bayılırsınız İstanbul’a! İyileşir iyileşmez hemen gelin. Burada sizin için deli olacak bir sürü hayranınız var.

- Aralıkta tek gözle Çin’e gittim.

◊ O zaman hemen planlayın. Tek gözle koca Çin’i gördüyseniz, Türkiye’ye hayda hayda gelirsiniz.

- (Gülüyor) Siz Türklere bayılıyorum. Ne kadar neşeli insanlarsınız! Diğer Türk hayranlarımdan aldığım geri dönüşler de öyle. Gülmeyi seviyorsunuz, her fırsatta espri yapıyorsunuz. Bir de Brezilyalılar sizin gibi.

ANNEM HASTALIĞIMI VE İYİLEŞECEĞİM ZAMANI BİLİYORDU

◊ Astrolojiyi annenizden öğrenmişsiniz. Nasıl bir aileydi ki sizinki, evde sabahtan akşama kadar burçlar mı konuşulurdu?

- Ben hasta doğdum. Sol bacağımda bir sıkıntı vardı. Senede bir atak geliyordu ve altı-sekiz haftayı yatakta geçiriyordum. Çok canım yanıyordu ve kımıldayamıyordum. Bu yüzden okula gidemedim, evde eğitim gördüm. Doktorlar sorunu bulamıyordu ve okula gitmemek için bahane uydurduğumu söylüyordu. Ama annem biliyordu bir sorun olduğunu.

◊ Nereden biliyordu?

- Çünkü doğum haritamda belden aşağı bir rahatsızlık yaşayacağım görünüyordu. Üstelik bunun 14 yaşımdayken geçeceği de.

◊ Geçti mi?

- Evet. Doktorların anlamamasının nedeni çok nadir görülen hastalık olmasıymış. Bir çeşit iç kanama. Ben tanı konulan 47’nci kişiyim. Diğerlerinin hepsi ölmüş. Tanı konulduktan sonra, annemin söylediği gibi, tam da 14 yaşımdan itibaren iyileşmeye başladım. Tabii bu, çok zor ve uzun bir süreçti.

◊ Peki siz çocuklarınıza öğretiyor musunuz astrolojiyi?

- Evet. Ama formel yoldan değil. Daha çok hayatlarında olup biten için danışıyorlar bana. Mesela işi için bir açılış mı olacak? Doğru zamanda olup olmadığını söylüyorum. Ne derler; “Yabancı bir dili öğrenmek istiyorsan, konuşulduğu yere git...” Takipçilerime de böyle öğretiyorum astrolojiyi. İşin içine sokarak. Bu bir yetenek değil. Öğrenilecek bir şey. Annem bana 12 yıl çalışmam gerektiğini söylemişti.

MUTLAKA BİR TANRI OLMALI, BUNA ÇOK İNANIYORUM

◊ Hayatınızı ne ölçüde astrolojiye göre düzenliyorsunuz?

- Sence? Mesela bir ürünü ya da kitabı ne zaman piyasaya çıkaracağımı bile böyle belirliyorum. Uygulamalarımın teknik altyapısını hazırlayan mühendis en başta bunu saçma buluyordu. Ama uygulama piyasaya çıkıp en popüler 47’nci olunca dediklerimi daha dikkate almaya başladı.

◊ Biraz akıl kaçırtıcı bir şey değil mi? Yani birinin tehlike içinde olabileceğini bilmek nasıl bir duygu?

- Diyelim ki sokaktasın. Ve kocaman bir kamyon hızla sana doğru geliyor. Ama sen telefonnunla meşgul olduğun için onu fark etmiyorsun. Ne yaparım? Bütün gücümle koşup seni yoldan çekmeye çalışırım. İşte aynen böyle hissediyorum. Bunu da takipçilerime haber vermek zorunda hissediyorum.

◊ Hayır, takipçilerinizden ya da genel uyarılardan bahsetmiyorum. Bizzat doğum haritasını incelediğiniz, daha detaylı bilgiye sahip olduğunuz bir yakınınız olduğunda ne oluyor?

- Yine doğruyu söylüyorum. Yakın bir arkadaşımın annesi çok hastaydı. Ona “Eğer annen 1 Eylül’ü atlatabilirse başaracak...” dedim. Ama atlatamadı. Doğruyu söylemem ve kimseyi lüzumsuz ümitlendirmemem gerek. Çünkü o zaman daha çok üzülüyorlar.

◊ Ama raporlarınızda hep pozitif bir dil kullanıyorsunuz. “Başınıza şu gelecek” demek yerine, “Sizin için çok yararlı ve öğretici bir süreçten geçeceksiniz” diyorsunuz.

- Evet. Çünkü umuda yer vermek gerek. Bütün bu sınavlardan geçiyorsak, mutlaka bir Tanrı olmalı. Ben buna çok

inanıyorum.

MARS, VENÜS VE MERKÜR GERİLERKEN

◊ Merkür gerilerken, kafanızı geriye çevirip geride ne bıraktığınızı öğrenmenizi sağlar. Bir eksikliğinizi gidermenize yardımcı olur. Yazdığınız kitabı daha iyi hale getirir. Her şey aksadığına, iptal olduğuna göre buna ayıracak daha çok vaktiniz var demektir. Ama yeni bir bilgisayar almayın, başınızı ağrıtır.

◊ Mars, 2018’de 26 Haziran’dan 27 Ağustos‘a kadar gerileyecek... Gerilerken beklemelisiniz. Ben çalışmayla ilgili işlerimi ertelerim. Mars savaşçıdır. Kılıçları, bıçakları yönetir. O gerilerken ameliyata girmek istemem. Evlenilmez de! Çünkü seks hayatınız berbat olur.

◊ Venüs ise güzelliğin, estetiğin gezegeni... Hollywood için kötü haber: Gerilerken estetik ameliyat yaptırmak istemezsiniz. Saçını kestirme, sakalını değiştirme; dış görünüşünü olduğu gibi bırak.

İYİ Kİ DOĞURMAYA KARAR VERMİŞİM, BU SAYEDE DİANA’M DÜNYAYA GELDİ

◊ Kimler astroloji öğrenmeli? Bu işe daha yatkın olanlar

var mı?

- Meraklı ve yaratıcı insanlar... Astroloji onlara alternatif fikirler verir. Diyelim işten ayrıldınız. Annen sana ne der? “Yeni bir takım alma. Harcama yapma...”

◊ Kötü mü?

- Ama belki de almalısın. Belki tam da o anda, daha iyi görünmelisin. İnsanoğlu gözyüzünü öteden beri bir takvim olarak kullanageldi. Çiftçiler, denizciler... Ne, ne zaman yapılmalı, ne zaman yapılmamalı... Gökyüzünde olup bitenleri kaydetmeye, bunlardan sonra nelerin oluştuğuna baktılar.

◊ Ben yine anlamadım...

- Bak benim doğurmam kadar saçma bir fikir olamaz. Bir bacağım sakat ve korkunç kanamalarım oluyor. İlk doğum çok zor oldu. İkincisinin daha da zor olacağı belliydi. Karar verdiğimde yakın bir arkadaşım çığlıklarla karşı çıktı. Ama bu sayede Diana’m (kızı) dünyaya geldi. Astroloji size böyle güzel fikirler verir.

◊ Bu işin okulu-kursu var mı? En iyileri hangileri?

- Astroloji kulüpleri var. Türkiye’de de mevcut. En iyilerinden biri NCGR’dir. Bildiğim kadarıyla sizin orada da şubeleri var. Bu işten ekonomik kazanç sağlamıyor olmaları lazım. Ben asla para karşılığında astroloji öğretmem. Bu işe girdiğimde de paraya ihtiyacım olduğu için girmedim. Zaten çok iyi bir fotoğrafçıydım.

UMARIM BEYAZ SARAY’IN DOKTORLARI BAŞKAN TRUMP’A İYİ BAKIYORDUR

◊ Dünyada neler oluyor? Başkan Trump, Kuzey Kore’ye savaş açar mı?

- Kim Jong-un’un bir savaş istediğini hiç zannetmiyorum. Bak, sana şöyle anlatayım, daha iyi anlarsın. O da senin gibi bir Oğlak. 8 Ocak doğumlu. Ama diğer taraftan, Prenses Middleton da senin gibi bir Oğlak. 9 Ocak... Senle aynı gün. İkisi de her gün haberlerdeler. Ama biri çocuk doğuracak; kraliyete hayat veriyor, diğeri ölüm tehditleri savuruyor görünüyor. Hayatta tercihlerin vardır. Astroloji kader değildir. Sana seçeneklerini sunar.

◊ Türkiye için ne söyleyeceksiniz?

- Ülkeniz için iyi şeyler olacak. Kuruluşu 29 Ekim’di değil mi? Ekim sonunda doğmuş herkesi, her şeyi, iyi haberler bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum haritasını bilmiyorum maalesef.

◊ Peki Trump?

- Seçim zamanında Neptün bütün gücüyle oradaydı. Bu da bulanıklık demek. Yani insanlar izlenimlerine göre oy verdiler. Bazı yanlış bilgilere dayanarak oluşturdukları izlenimleriyle. Bu, onun için zor bir yıl. Burcu güneşe karşıt. Ve bu da sağlığı için kötü. Umarım Beyaz Saray’ın doktorları ona iyi bakıyordur. Bu, bütün İkizler için geçerli. Yine senin anlayacağın şekilde anlatayım: Başkan’ın bütün adamları Oğlak. Kushner, Trump Junior, Eric Trump, Mnuchin... Hepsi ama hepsi! Ve bunlar başarısız olacaklar demiyorum ama... Hepsi sınavdan geçecek.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA...

◊ Koç: 26 Ekim yılın en şanslı günü. Büyük miktarda para gelebilir. Bu durum önemli konumdaki bir kişiyi memnun eden bir işle ilgili. Bu olumlu etki, size nefesinizi kesecek romantizm de yaşatabilir.

◊ Boğa: 26 Ekim hem duygusal bağlılıklar hem de iş ortaklıkları için mükemmel bir gün. Gayrimenkul almak, satmak veya kiralamak için de çok ideal, hayaliniz neyse, aşağısına razı olmayın.

◊ İkizler: Korkmayın, 26-27 Ekim’de yapmaya karar verdiğiniz hiçbir şeyde sorun yaşamayacaksınız. Sunum yapabilir, işe başvurabilir, romantik heyecanlara pupa yelken açabilirsiniz.

◊ Yengeç: 26 Ekim’e herkes bayılacak ama bu uyum sizin ‘gerçek aşk’ evinizde gerçekleşeceğinden, belki de en mutlu siz olacaksınız. Bekârsanız da arkadaşlarınızla çıkıp evrenin size ne getireceğini görün.

◊ Aslan: Odağınızda ev, aile ve gayrimenkulle ilgili konular olacak. Satın alma, kiralama, tamirat veya dekorasyonla ilgili işler için 26 Ekim’i tercih etmekte fayda var.

◊ Başak: İleride, bu haftanın 2017’nin en iyi dönemi olduğunu söyleyeceksiniz. İletişim ve seyahat evinizle uyum içinde. Yazarsanız, yazdığınız bir metin büyük övgüyle karşılanacak.

◊ Terazi: Hayatınızda en sorun yaşadığınız yer para akışıydı. Ancak şimdi bu değişiyor. Jüpiter 26 Ekim’de güneşle uyum içinde olacak ve size para kazanma fırsatları yağdıracak.

◊ Akrep: Başınızdan aşağı konfetiler döküldüğünü hissedebiliyor musunuz? Güneş ve Jüpiter’in, 12 yıldan sonra burcunuzda uyum içinde olacağı 26 Ekim’de tam da bu olacak.

◊ Yay: Haberiniz olmadan gerçekleşen bazı olaylar, yakında spot ışıklarını üzerinize çevirecek. Bu durum muhtemelen yabancı kişiler veya uzak bir şehirle ilgili olacak.

◊ Oğlak: Bir arkadaşınız gizli bir bilgiyi sizinle paylaşabilir. Bu işbirliği size büyük bir ödemenin de yapılacağının habercisi olduğundan, çok önemli bir anlaşmayı bitirmek üzere olabilirsiniz.

◊ Kova: Çevrenizden göreceğiniz takdiri yepyeni bir projeye başlamak için kullanabilirsiniz. Avukat, menajer, mali danışman gibi biri bu haftaki başarınızda önemli bir rol oynayacak.

◊ Balık: Yabancı yerler ve insanlar, seyahat, medya, akademik çalışmalar ve kanunlar gibi alanlardan birisi sizin için çok parlak olacak. Seçin, beğenin!

İNGİLİZCE DIŞINDAKİ İLK İŞİMİ TÜRKÇE YAPTIM

◊ İngilizce dışındaki ilk ürününüzü Türkçe hazırladınız. Türkçe bir uygulamanız var artık. Neden? Bu kadar çok Türk takipçiniz var mı?



- Twitter’ımda 382 bin takipçim var. Neredeyse yarısı Türk! Bizim zamanımızla gece gelip yorumlar yapıyor, sorular soruyorlar. Çok tatlılar. O yüzden İlhan Demiriz bana böyle bir projeyle gelince çok heyecanlandım.

2018’DE KİMİ, NE BEKLİYOR?

◊ Koç: Mortgage, tazminat, miras gibi büyük parayla uğraşacak, bir hayallerini gerçekleştirecekler; ev alabilir, yeni bir işe girişebilirler.

◊ Boğa: En iyi evlilik görünümüne sahip. Eğer zaten evliyseler, partnerleri çok iyi durumda, refah içinde olacak.

◊ İkizler: Sağlığa yoğunlaşacaklar. Kilo verebilirler. Bunu ciddiye alırlarsa parlayan bir görünüme kavuşacaklar.

◊ Yengeç: Bekârlar için aşkı bulmanın en iyi yıllarından biri. Evliler çocuk sahibi olabilir ya da çocuklarıyla çok gururlanabilir.

◊ Aslan: Ev işlerine yoğunlaşacak. Harika bir ev bulabilir. Evlerini düzenleyip, güzelleştirebilirler. Yahut aileyle ilgili çok iyi haber gelebilir.

◊ Başak: İletişim kurmanın yeni bir yolunu keşfedecekler. Kitap yazabilir, medyada yer alabilir, internet fenomeni olabilirler.

◊ Terazi: Emeklerinin karşılığını sonunda alacak ve kazanamadıkları için hep şikâyet ettikleri paraları kazanmaya başlayacaklar.

◊ Akrep: 12 yılda bir olan bir şey başlarına gelecek ve her ne isterlerse elde edecekler: Aşk, para, kariyer...

◊ Yay: Sakin bir yıl geçirecekler ve 2019’da onları bekleyen güzel şeyler için gereken hazırlıkları tamamlayacaklar.

◊ Oğlak: Yeni arkadaşlar edinecekler, onlar da başka yeni arkadaşlar getirecek. Bu sene ne bildikleri değil, kimi tanıdıkları önemli.

◊ Kova: Onları müthiş bir yıl bekliyor. Neden bahsettiğimi anlamaları için ekimde haklarında ne yazdığımı okusunlar.

◊ Balık: Akademi, göçmenlik, yayıncılık, seyahat gibi konularda ellerinin altında çok sayıda alternatif olacak.

“Astrolojide evet ya da hayır yoktur. Tek bir konuma bakamazsın. bütün manzarayı görüp, puzzle’ın parçalarını bir araya getirmen gerek. Bazı ortak özellikler olabilir ama kimsenin doğum haritası bir başkasıyla aynı değildir. İkizlerin bile.”

MEDYA SATÜRN’Ü ATLATTI, SIRA BANKACILIKTA

◊ Uranüs15 Mayıs’ta Boğa’ya geçecek. Dünyada olup biten şiddet olayları Uranüs, Plüton’la savaş halindeyken başımıza geldi. Artık yavaş yavaş birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Peki bütün bu kötü olaylar niçin oldu? Çünkü ortaklaşa bir tartışma yapmamız gerekti. Başka insanların ne hissettiğini öğrenmemiz...

◊ Jüpiter 10 Ekim’de Akrep burcuna girdi. 13 ay boyunca da orada kalacak. Bu da bütün su burçları için güzel haber.

◊ Satürn 24 Aralık 2014’ten beri Yay burcundaydı. 20 Aralık 2017’de ayrılacak. Bu dönem medya için çok zordu. Salladı, çalkaladı ve onu değişmeye zorladı. Şimdi sıra bankacılıkta.