Marmelatlı Porto kurabiyesi

Yumurta ve kabartma tozunu ekleyip malzemeleri birbirine yedirinceye kadar karıştırmaya devam edin.

Unu azar azar ekleyip yoğurun. Kulak memesinden daha yumuşak ama ele yapışmayan bembeyaz bir hamur elde edeceksiniz.

Hamuru merdane ya da oklava yardımıyla açarak yarım santim kalınlığında inceltin ve hamurdan şekilli kurabiye kalıplarıyla parçalar çıkarın. Ya da su bardağı ağzıyla parçalar çıkarın.

Kurabiyelerin ortasına parmağınızla bastırarak çukurlaştırın. Fırın kağıdı serilmiş ya da yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Kurabiyeleri 10 dakika önceden ısıtıp 160 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırının orta rafında 17-18 dakika, hafifçe sararıncaya kadar pişirin.

Kurabiyeler henüz sıcak haldeyken ortalarındaki çukura parmağınızla hafifçe bastırarak iyice çukurlaştırın.

Soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpiştirip çukurlara marmelat koyun. Soğuyunca servise sunun.

Malzeme listesi

Hamur için;

- 125 gr bitkisel margarin

- 250 gr + 1 tepeleme yemek kaşığı un

- 1 paket vanilya

- 100 gram pudra şekeri

- 1 paket kabartma tozu

- 1 adet yumurta

Üzeri için;

- 2-3 yemek kaşığı pudraşekeri

- 2-3 yemek kaşığı marmelat