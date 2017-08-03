Marmaris'teki faciadan dram çıktı

Marmaris’e 50 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi’nin, Kızılkum Mevkisi’nde, dün saat 10.00 sıralarında içinde 11 kişi bulunan Türk bayraklı, 20 metrelik ’Anemone’ adlı motoryat, battı. Motoryatın kaptanı Mustafa Donka, gemici Yücel Bektaş (28), Giray Donka (12), Bartu Donka (7) İsmail Turgut (50), Dilek Çayırlıoğlu (51), Zeynep Ağdemir (10), Ayhan Ağdemir (50) sağ olarak çevredeki diğer yatlar tarafından kurtarıldı.

Motoryatın sahibi Ali Doğan Çayırlıoğlu (55), Mert Ali Ağdemir (15) ve annesi Safia Ağdemir’in (40) cesetleri ise dalgıçlar tarafından 30 metre derinliğindeki motoryattan çıkartıldı. Faciadan sağ olarak kurtulan kaptan Mustafa Donka ile gemici Yücel Bektaş, jandarma tarafından gözaltına alındı.







MOTORYATIN ÇIKARTILMASI İÇİN İNCELEME YAPILACAK

Marmaris Liman Başkanlığı yetkilileri, motoryatın denizdeki tam koordinatları ve denizdeki durumuyla ilgili bugün inceleme yapılacağını, bir iki gün içinde de sudan çıkartılacağını bildirdi. Arkasındaki kapak açık unutulduğu için su aldığı ileri sürülen motoryatın denizden çıkartılmasından sonra, kesin batma nedeninin tespiti için bilirkişi incelemesi yapılacağı da kaydedildi. Yatın sigortalı olduğu öğrenildi.

3 KİŞİNİN OTOPSİSİ SÜRÜYOR

Faicada yaşamını yitiren 3 kişinin Muğla Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin sürdüğü bildirildi. Batan motoryattan sağ kurtulan ve Bodrum’da yaşayan Dilek Çayırlıoğlu, halen olayın şokunu yaşarken, bugün kuyumculuk da yapan aile dostları işadamı Ali Rıza Akdolu ile Muğla Adli Tıp Kurumu’na gidip, 22 yıllık eşi Ali Doğan Çayırlıoğlu’nun otopsisi hakkında bilgi aldı. Otopsisi süren Çayırlıoğlu’nun cenazesinin, çocuklarından Arjantin’de eğitim gören Deniz Çayırlıoğlu (18) ile ABD’de eğitim gören Beste Çayırlıoğlu’nun (19) gelmesinin ardından, 5 Ağustos Cumartesi günü Bodrum’un Gümbet Mahallesi’ndeki Türbe Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.





*Motoryatın sahibi Ali Doğan Çayırlıoğlu

"İYİ BİR DENİZCİ VE KAPTANDI"

Motoryatının batması sonucu yaşamını yitiren Ali Doğan Çayırlıoğlu’nun çevresinde sevilen, sayılan biri olduğunu belirten işadamı Ali Rıza Akdolu, "Kendisi 1980’li yıllarda Bodrum’a yerleşip, mavi yolculuk turları düzenleyen şirket kurmuştu. İyi bir denizci ve kaptandı. Çok yakın arkadaştık. İnsan ağırlamayı, gezdirmeyi, mutlu etmeyi çok severdi. Halen olayın şokunu yaşıyoruz. Batan motoryatını da 8-9 sene kadar önce satın almıştı. Ben de bir denizciyim ve böyle bir yatın nasıl kısa sürede battığını anlamış değilim" dedi.

"OĞLUNUN KURTARMAK İSTERKEN YASAMINI YİTİRMİŞ"

Faciada yaşamını yitiren eşinin acısını yaşan Dilek Çayırlıoğlu’nun, kendisine yaşanan faciayı detaylı bir şekilde anlattığını da aktaran Akdolu, "Dilek Hanım, motoryat su alıp batmaya başladığında Safia Ağdemir ile teknenin arkasında bulunan havuzun kenarında oturuyormuş. Yat birden kıç tarafından batmaya başlayınca Dilek hanım, denize düşmüş. Her şey çok hızlı olmuş. Safia Hanım ise kamaraya yakınmış. İçerde yatan oğlunu kurtarmak için su dolu kamaraya dalmış. Ancak ne oğlunu ne de kendisini kurtarabilmiş. Motoryatın batışı ile ilgili hiçbir teknik detay belli değil. Yatın battığı yerin balçık olduğu söyleniyor. Detaylar yat tamamen çıkartılınca ortaya çıkacaktır" diye konuştu.





*Hayatını kaybeden Mert Ali Ağdemir ve sağ kurtulan babası Ayhan Ağdemir...

"BU MOTORYAT FAZLA YÜKTEN BATMAZ"

Bozburun’da tekne acenteciliği yapan, kaptan Salih Yiğit, motoryat sudan çıkartılmadan neden battığı konusunda bir şey söylemenin zor olduğunu belirtip, "Aldığımız duyumlar üzerine varsayımlar ekleyerek fikir yürütebiliriz. Duyumlarımıza göre motoryat limandan ayrılırken içinde su varmış. Hareketten önce bu suyun boşaltılması gerekirdi. Tekneye binildikten sonra arka kapak kapatılmamış. Hareket sırasında arka kapak kapatılmadığından teknenin içine su girmeye devam etmiş olabilir. Teknelerde su tahliye boruları vardır. Bunlar dışardan su almadan tekne içindeki suyu dışarıya atmak üzere ayarlanmıştır. Bu borulardan birisinde kırılma veya kopma olduysa buradan da sürekli tekne içine bu dolmuş olabilir. Fakat şu gerçeği de hatırlatmak gerekir ki bu tekneye birkaç ton su girse bile batırmaz" dedi.

"MOTORYAT ÖZEL YAPIM"

Batan yatın ’trawler’ cinsi motoryat olduğunu belirten Yiğit, "Amerikan tipi şatafatlı bir tekne. Bu motoryatlar, eski balıkçı teknelerine büyük paralar harcanarak her türlü tedbir ve konfor eklenip, motorları güçlendirilerek üretiliyor. Bunu meraklıları ve parası olanlar yaptırır. Böyle bir teknenin içine ne kadar su girerse girsin, kolay kolay batmaz" diye konuştu.

Gözaltındaki kaptan Mustafa Donka’nın çok uzun süredir çalıştığını motoryatın sahibi Ali Doğan Çayırlıoğlu tarafından da çok sevildiğini de anlatan Yiğit, "Tekne hareket etmeden suyuna, sintinesine, deşarj pompalarının çalışıp çalışmadığına bakılması gerekir. Bilemiyorum ama gidilecek yer yakın diye bunlar atlanmış olabilir. Tekne sudan çıktıktan sonra tüm bunlar ortaya çıkacaktır" dedi.





KAPTAN VE GEMİCİNİN JANDARMADAKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Faciadan sağ olarak kurtulan tekne kaptanı Mustafa Donka ile gemici Yücel Bektaş’ın Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı’ndaki işlemleriin sürdüğü bildirildi. Kaptan Mustafa Donka’nın jandarmadaki ifadesinde, "Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bir anda, su alıp, battık. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

Öte yandan faciadan yaralı kurtulan İsmail Turgut’un Marmaris Özel Ahu Hastanesi, Bartu Donka’nın ise Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.