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    Marmaris’te üç yavru köpeğe işkence yapan asker gözaltına alındı

    DHA
    05.09.2017 - 19:33 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 19:49

    Muğla'nın Marmaris İlçesi’ndeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’nda üç yavru köpeğin kulağını keserek ölüme terk ettiği öne sürülen C.A. adlı er gözaltına alındı. Hayvan hakları temsilcilerine teslim edilen üç yavru köpek veterinerde tedavi altına alındı.

    Olay, dün Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’nda meydana geldi. Anti sosyal kişilik bozukluğu olduğu öne sürülen C.A. adlı bir er, üs içinde bulunan bir anne ve altı köpek yavrusunun kulaklarını keserek cep telefonuyla fotoğraflarını çekti.

    Çektiği fotoğrafları arkadaşlarına göstermesi üzerine başka bir er durumu komutanlarına bildirdi. İhbar üzerine bir binbaşı, bir astsubay ve askerler üs içinde kulağı kesilen köpekleri aramaya başladı. Yapılan aramalarda, kulağı kesilmiş ve kanlar içinde otların arasında yatmış üç yavru köpek bulundu. Bunun üzerine üç yavru köpek,ÿMarmaris Hayvan Hakları Koruma Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız’a teslim edildi. Yıldız, yaralı köpekleri Armutalan Mahallesi’ndeki bulunan bir veterinere götürdü. Çoban kırması (melezi) olduğu tespit edilen 4 aylık yavru köpek burada tedaviye alındı. Yavru köpeklerin yapılacak tedavi sonrası Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.

    Marmaris’te üç yavru köpeğe işkence yapan asker gözaltına alındı

    MAHAKDER Başkanı Tülay Yıldız, "Bayramın son günü akşam saatlerinde bir vatandaştan Aksaz’da üç yavrunun kulağı kesilerek ölüme terk edildiği ihbarını aldık. Üç komutan ve askerler sayesinde bugünÿüç saat süren aramalarda atıl bir yerde üç yavruya ulaştık. Anne ve diğer yavruları bulamadık. Bu ilkel olayı maalesef bir asker gerçekleştirdi. Yardımlarından dolayı komutanlara ve askerlere teşekkürler. Yetkili bakanlıkların bir an önce hayvanlara zarar verenlere cezaların çıkartılmasını sağlamasını istiyoruz. Çoban melezi üç yavrunun tedavileri devam ediyor. Şu an için hayati tehlikeleri yok ama çok korkmuşlar" dedi.

    Marmaris’te üç yavru köpeğe işkence yapan asker gözaltına alındı

    Bu arada köpeklere işkence ettiği iddia edilen Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’ndaki C.A. adlı askerin gözaltına alındığı, iddialarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

    Marmaris’te üç yavru köpeğe işkence yapan asker gözaltına alındı

     

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    Etiketler: muğla , marmaris , köpek
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