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    Marmaris'te tur teknesi battı... Kötü haberler geliyor

    DHA-AA
    02 Ağustos 2017 - 11:10Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 13:56

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında bir motoryat battı. 8 kişi kurtarıldı 3 kişi kayboldu. kayıpları arama çalışmalarından kötü haber geldi. Tekne sahibinin ölü bedenine ulaşıldı.

    Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında motoryatın battığını görenler, yetkililere haber verdi. Henüz belirlenemeyen nedenle batan motoryatın olduğu bölgeye Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Motoryatta bulunan 11 kişiden, aralarında kaptanın da bulunduğu 8'i, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alındı.Yapılan çalışmalarda, motoryatın altında 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı.

    2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

    Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı açıklamada, içerisinde 11 kişi bulunan 20 metre uzunluğundaki "Anemone" isimli teknenin Marmaris Bozburun Limanı'nın yaklaşık 200 metre açıklarında battığını ve ilk belirlemelere göre teknedeki 8 kişinin kurtarıldığını söyledi.
    Civelek, "Tekne sahibi Ali Doğan Çayırlıoğlu'nun cesedine ulaşıldı, bölgede arama çalışmaları devam ediyor." dedi.

    Marmariste tur teknesi battı... Kötü haberler geliyor

     

    Etiketler: MUĞLA , Marmaris , Tekne
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