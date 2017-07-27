Marmaris'te orman yangını

İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda mangal ateşinden çıktığı öğrenilen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 2 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 100 orman işçisi sevk edildi. Daha sonra takviyelerle bu sayı, 4 uçak, 8 yangın söndürme helikopteri, 60 arazöze ulaştı. Yangına müdahale eden işçi sayısının da 150'e yükseldiği öğrenildi.

İçmeler Mahallesi'ne yaklaşan yangın mahallenin üstünde duman tabakası oluşturdu.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, yaptığı açıklamada, öğleden sonra İçmeler Mahallesi Asparan mevkisinde yangın ihbarı alındığını, ekiplerin ihbardan hemen sonra müdahaleye başladığını söyledi.

Marmaris ve Muğla'daki tüm ekiplerin, işçilerin iş makineleriyle yangın söndürme çalışmasına katıldığını belirten Yüksel, "Sarp bir arazi olmasına rağmen müdahale etmeye çalışıyoruz. Hava gücümüz de güçlü bir şekilde müdahale ediyor. 8 helikopter, 4 yangın uçağı ile çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu güçlü müdahale ile yangının kontrol altına alınmasını bekliyoruz." dedi.

Yaklaşık 20 hektarlık alanda etkisini sürdüren yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.

MANGAL YAKANLAR ARANIYOR

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının başladığı noktadaki mangal ve içki şişelerini toplarken, paniğe kapılıp kaçtıkları sanılan piknikçilerin belirlenip yakalanması için ise çalışma başlatıldı.



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