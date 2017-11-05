Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Marmaris’te korkutan deprem

    Marmaris’te korkutan deprem

    DHA
    05.11.2017 - 08:14 | Son Güncelleme:

    MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4,3 Kandilli Rasathanesi ise 4,6 olarak açıkladı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.54’te merkez üssü Muğla’nın Marmaris ilçesinde Richter Ölçeği’ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Herhangi can ve mal kaybının olmadığı depremin yerin 48.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin Marmaris’in yanısı sıra çevre ilçelerden de hissedildiği belirtildi.

    Bu aradaBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Bayır Köyü ve büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı. Kandilli’nin verilerine göre depremin derinliğini 77.1 kilometre olarak bildirdi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri