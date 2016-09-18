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    Marmaris’te gözaltına alınan Tabip Albay serbest bırakıldı

    Mustafa TURAPOĞLU / TOKAT (DHA)
    18.09.2016 - 10:43 | Son Güncelleme:

    MUĞLA’nın Marmaris İlçesi’nde tatildeyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan Hava Tabip Albay 44 yaşındaki H.G, Ankara’da sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    İzmir Asker Hastanesi’nde görevli Tokat nüfusuna kayıtlı 21 yıllık asker olan Hava Tabip Albay H.G, 3 gün önce eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Marmaris’teki Aksaz Deniz Üssü’nde yer alan askeri kampa tatile gitti. Aracıyla Hisarönü bölgesine gezintiye çıkan Hava Tabip Albay H.G, denetim yapan jandarma tarafından durduruldu.

    Kimlik kontrolünde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Albay H.G, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

    EVDE OLMADIĞI İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞ

    Burada savcı tarafından kendisine yöneltilen soruları cevaplayan H.G, Fethullahçı Terör Örgütü ile hiç bir ilişkisinin olmadığını belirtti. H.G, verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

    Albay H.G, DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada da şunları söyledi:
    "Ben Atatürkçü bir insanım. Daha önce GATA’da görev yaptığım için ifadem alınmak üzere evime yazı gönderilmiş. Ancak evde olmadığım için daha sonra hakkımda yakalama kararı çıkartılmış. Bu kapsamda gözaltına alındım. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'At izi it izine karışmıştır.' Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürüten soruşturmada, Fethullahçılar yerine Atatürkçü ve Kemalist görüşçü insanlar gözaltına alınıyor. Fakat yüce Türk adaleti bu yanlışa ’dur’ dedi. Adalete güvenimiz sonsuz."

    Albay H.G, İzmir’de görevinin başında olduğunu söyledi.

    Etiketler: Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı
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