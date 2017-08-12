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    Marmaris’te denizde dehşet anları

    İHA
    12 Ağustos 2017 - 08:30Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 08:32

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde yabancı bayraklı bir yata ait hareket halindeki lastik botu kullanan kaptan denize düştü. Kontrolsüz şekilde denizde dönmeye başlayan bot önce bağlı bulunduğu yata daha sonra sahildeki bir otelin iskelesine çarptı. O sırada denizde yüzen bir kişi ise bota çarpmaktan son anda kurtuldu. Dehşet anlarını kıyıda bulunan bir tatilci an ve an cep telefonu kamerasına kaydetti.

    Olay, ilçeye 46 kliometre mesafedeki ünlülerin uğrak mekanı Selimiye’de meydana geldi. Yabancı bayraklı bir yata ait 4 metre uzunluğundaki lastik bir botun denizde seyrettiği sırada kaptanı suya düştü.

    Bu sırada kontrolsüz şekilde kıyıya hızla ilerleyen bot kendi etrafında dönerek önce yakınında bulunan motoryata çarptı. Gazı takıla kalan bot hızını alamayarak bu sefer denizde yüzmekte olan bir kişinin üzerine doğru ilerlemeye başladı. Üzerine botun hızla geldiğini gören adam bota çarpmaktan son anda kurtuldu. Hareket halinde bir otelin sahiline ilerleyen lastik bot önce bağlı bulunan bir yata daha sonra ise iskeleye çarparak durabildi.

    Dehşet dakikalarının yaşandığı kazada , can kaybı yaşanmazken facianın eşiğinden dönüldü. Felakete anlarını ise sahilde güneşlenen bir tatilci cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

    Marmaris’te denizde dehşet anları

    Etiketler: Muğla , Marmaris , kaptan , yat
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