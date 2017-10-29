Marmaray’da 4 yılda 226 milyon yolcu

Arslan, Marmaray ile bugüne kadar 226 milyon yolcunun büyük bir güven ve konforla Asya ile Avrupa kıtaları arasını dört dakikada geçtiğine işaret etti. Vatandaşların, Halkalı-Gebze hattının tamamlanmasını da dört gözle beklediklerini belirten Arslan, “İnşallah Cumhuriyetimizin 95. yaş gününde bunu sağlamış olacağız” müjdesini verdi. Günde toplam 333 sefer yapılan Marmaray’da yoğun günlerde taşınan yolcu sayısının 200 bine ulaştığına işaret eden Arslan, Marmaray’ın sadece İstanbul’un şehir içi toplu ulaşımına değil, çevre korunmasına da büyük katkılar sağladığını bildirdi.