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    Marmaray şantiyesini soyanlar yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    16.01.2018 - 13:26 | Son Güncelleme:

    İstanbul Anadolu yakasında bekçileri etkisiz hale getirip inşaat şantiyelerini soyan 9 kişilik çete Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri çökertildi. Çetenin, 28 şantiyeden 1 milyon lira gasp ettiği belirlendi.

    Marmaray şantiyesini soyanlar yakalandıGaspçıların 16 Ekim 2017’de Marmaray Metro Göztepe inşaatına gece saatlerinde girerek 15 bin lira değerindeki kapıları çaldıkları tespit edildi. Uzun namlulu silahlarla ve tabancalarla bekçileri etkisiz hale getiren gaspçıların 15 Kasım 2017’de de Kadıköy Belediyesi hayvan barınağında bulunan şantiyeye girip inşaat malzemelerini çaldıkları ortaya çıktı. 

    Konuyla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro ekipleri şüphelilerden 2’sini Atatürk Havalimanı’nda, 3 ‘ünü Hatay’da ve 4’ünü de İstanbul’da belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarla gözaltına aldı.

    Çete lideri olduğu belirlenen Karakuş U. (28) ve beraberindeki 8 kişi Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Hırsızlık, gasp, yağma, oto hırsızlığı, cinsel istismar gibi birçok suçtan kaydı olan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: şantiye , soygun
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