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    Marmaray inşaatında şok... İşçiler ceset buldu!

    AA
    06 Ağustos 2017 - 12:58Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 13:09

    Bu sabah İstanbul Kazlıçeşme'deki Marmaray inşaatında çalışmaya giden işçiler büyük bir şokla karşılaştı. Bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden işçiler hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Hayatını kaybeden kişinin 27 yaşındaki Uğur Kartal olduğunu belirlendi. Kartal'ın ayakkabısının tekinin istinat duvarında asılı olduğu görüldü...

    MESAİYE GELDİLER, CESET BULDULAR

    Kazlıçeşme Mahallesi Zübeydehanım Caddesi üzerinde yapımı süren Marmaray inşaatında çalışan işçiler, sabah saatlerinde inşaat alanında hareketsiz yatan birinin olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, hayatını kaybeden şahsın uyuşturucu kullanımı ve ticareti suçundan sabıkası bulunan Diyarbakır'ın Hazro ilçesi nüfusuna kayıtlı Uğur Kartal (27) olduğu belirlendi.

    BİR AYAKKABISI İSTİNAT DUVARINDA...

    Kartal'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu arada, Kartal'ın ayakkabısının tekinin istinat duvarında asılı olduğu görüldü.

    Etiketler: Marmaray , istanbul , Uğur Kartal
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