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Marmaray geceleri yük taşıyacak

Fatma AKSU/İSTANBUL
02.11.2017 - 22:10 | Son Güncelleme:

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’daki banliyö hatlarının devreye girmesinden sonra Marmaray’ın gece yolcu taşımadığı saatlerde, yük taşıyacağını söyledi.

İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte, toplu ulaşım projelerinin sergilendiği Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nı açan Aslan, İstanbul’da şehrin iki yakasındaki banliyö sistemine metro standartı getireceklerini belirerek şunları söyledi: “2018 sonuna kalmadan sistemin tamamını bitireceğiz. Her iki yakayı da Halkalı’dan Gebze’ye birbirine entegre edeceğiz” dedi. Arslan, “Metroya hizmet eden iki hattın yanında üçüncü bir hat yapıyoruz.  O üçüncü hat da, uluslararası taşımalara hizmet edecek. Ankara’dan ve 2018’de bitirmeyi hedeflediğimiz Sivas’tan, Konya’dan kalkan yüksek hızlı tren, Haydarpaşa garına kadar gelecek. Bazıları, Marmaray’ı kullanarak Avrupa yakasına geçebilecek. Gece yolcu taşımacılığının olmadığı saatlerde de, Bakü – Tiflis – Kars hattını kullanarak Çin’den, Kazakistan’dan gelen yük, gece Marmara’yı kullanarak, Avrupa’ya gidecek” dedi.

Etiketler: Ahmet Arslan , gazetehaberleri
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