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    Marmaray çalışma saatleri 2018 – Marmaray kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 13:17 | Son Güncelleme:

    Marmaray ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve marmarayların açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Marmaray 06:00 - 00:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Marmaray, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünel sayesinde birleştiren, Halkalı ile Gebze arasında 76 km‘lik bir demiryolu iyileştirme ve geliştirme projesidir. Açılan hatta 3'ü yeraltında olmak üzere toplam 5 istasyon vardır.

    Marmaray çalışma saatleri 2018 – Marmaray kaçta kapanıyor/açılıyor

     

    1987 yılında projenin ana hatları belirlendi. Güncellemelerle proje aşaması 1998 yılında biten Marmaray'ın inşasına 2004 yılında başlandı. 2013’te ise hizmete açıldı.


    Marmaray çalışma saatleri
    Ayrılık Çeşmesi – Kazlıçeşme: 06:00 – 00:00
    Kazlıçeşme – Ayrılık Çeşmesi: 06:00 – 00:00

    Etiketler: Marmaray , çalışma saatleri , ulaşım , son dakika
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