Marmaray çalışma saatleri 2018 – Marmaray kaçta kapanıyor/açılıyor?

Marmaray, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünel sayesinde birleştiren, Halkalı ile Gebze arasında 76 km‘lik bir demiryolu iyileştirme ve geliştirme projesidir. Açılan hatta 3'ü yeraltında olmak üzere toplam 5 istasyon vardır.
1987 yılında projenin ana hatları belirlendi. Güncellemelerle proje aşaması 1998 yılında biten Marmaray'ın inşasına 2004 yılında başlandı. 2013’te ise hizmete açıldı.
Marmaray çalışma saatleri
Ayrılık Çeşmesi – Kazlıçeşme: 06:00 – 00:00
Kazlıçeşme – Ayrılık Çeşmesi: 06:00 – 00:00