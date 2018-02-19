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    Marmara'da köpek balığı yakalandı

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 07:06 | Son Güncelleme:

    Kıyıya yakın bir yerde yakalanan köpek balığı, 1.5 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığında...


    Tekirdağ’ın Marmara denizine kıyısı bulunan Marmara Ereğlisi ilçesinde, 10 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Şenses, arkadaşıyla birlikte sabah saatlerinde avlanmak için denize açıldı.
    Marmara Ereğlisi kıyılarında, ağlarına büyük balık takıldığını düşünen Şenses ve arkadaşı, ağı topladıklarında camgöz cinsi köpek balığı yakaladıklarını fark etti.

    Tekneye aldıkları köpek balığını Marmara Ereğlisi’ndeki balıkçı tezgahında sergileyen Ahmet Şenses ile arkadaşı,balığın İstanbul’daki bir restorana satılacağını söyledi.

    Etiketler: son , son dakika , köpek balığı , balık , deniz , marmara , ereğli , marmara ereğlisi , tekirdağ
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