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    Marmara yok olmasın diye tek tek taşıyorlar

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    19.09.2017 - 16:43 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 16:53

    Marmara Denizi’ndeki canlı yaşamının devamı için hayati önem taşıyan sarı mercanlar, kirlilik ve Yassıada’daki inşaat çalışmaları nedeniyle yok olmaya başladı. Bilim insanları balıkların doğal yumurtlama alanı olan sarı mercanları kurtarmak için, Yassıada ve Sivriada’daki kolonileri Neandros (Tavşan) Adası açıklarına taşımaya başladı. Sarı mercanlar tek tek yerinden sökülerek yeni yaşam yerlerine götürülüyor. Çalışmalar sırasında çekilen videolar da Marmara Denizi’ndeki kirliliği ortaya koyuyor.

    Marmara Denizi’nin etrafında binlerce yıldır insanlar yaşıyor. Günümüzde de 25 milyondan fazla insan Marmara Denizi etrafında yerleşik. Marmara yok olmasın diye tek tek taşıyorlar
    İstanbul, İzmit, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ illerine sınırı bulunan Marmara Denizi, Türkiye’nin dev sanayi kuruluşlarını da ağırlıyor. Binlerce yıldır atıklarla kirlenen Marmara Denizi artık yaşam savaşı vermeye başladı. Bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar, özellikle son yıllarda adalarda artan inşaatların Marmara Denizi’ni hızla ölüme götürdüğünü tespit etti. Marmara Denizi’ndeki ekosistemin en önemli parçalarından biri ise mercanlar. İnsan yaşamı olmayan Yassıada ve Sivriada açıklarında görülen son mercan kolonileri de inşaatlar ve insansal atıklarla (şehir kanalizasyonu) yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

    Marmara yok olmasın diye tek tek taşıyorlar


    İki yıl önce çekilen görüntülerle bu yıl çekilen görüntüler karşılaştırıldığında kirlilik gözle görülebiliyor. Mercanların üzerleri inşaat atıklarıyla kaplanmış. Renkleri değişmiş. Denizde görüş alanı ise sadece birkaç metreye gerilemiş durumda.

    KİRLENMEYEN SADECE NEANDROS ADASI KALDI

    Mercanları kurtarmak için harekete geçen İstanbul Su Bilimleri Fakültesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği, Türkiye’de ilk kez uygulanan bir yöntemle mercan kolonilerini başka yere nakletmeye başladı. Yassıada ve Sivriada açıklarında, 20-30 metre derinlikteki mercan toplulukları, insansal etkilerin daha az olduğu Neandros Adası açıklarına taşınmaya başlandı. Mercanlar uzman dalgıçlar tarafından kökleriyle birlikte alınarak özel kaplarla önce tekneye çıkartılıyor. Ardından kimyasal ve inşaat atıklarından uzak Neandros Adası’nın derinliklerine götürülerek tekrar kayalara yerleştiriliyor.

    İLK KEZ DENİYORUZ

    Türkiye’de ilk kez uygulanan projenin sorumlusu İstanbul Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Eda Yalçın; “ Bu zorunlu taşınma ile mercanlar fiziksel zarardan etkilenmeyecek ve genetik zenginliklerini koruyacaklar. Tropik bölgelerde yapılan bu çalışmayı ilk kez ülkemizde deniyoruz. İspanya-Fransa kıyılarında da çok az denendi. Mercanların yeni yerlerine uyum sağlaması ve tekrar hayat bulmasını çok istiyoruz” dedi.

    BALIKLARIN YUMURTLAMA ALANI

    Mercanlar ülkemizde sadece Kaş-Fethiye arasında ve Ayvalık kıyılarında bulunuyor. Marmara Denizi ise Karadeniz ve Ege Denizi arasında koridor görevi yaptığından az da olsa mercan kolonisi barındırıyor. Mercanlar, ağaçsı yapıları sayesinde başka canlılar için yumurtlama ve yaşam alanı görevinde. İnsanların ulaşamadığı derinliklerde yaşayan mercanlar, 2 yıl önce Yassıada’da başlayan inşaatla zarar görmeye başladı.

    Marmara yok olmasın diye tek tek taşıyorlar

    Kadıköy’de ki Kurbağlıdere’den toplanan kanalizasyon atıklarının mercanların üzerine atılması toplu ölümler meydana getirdi. Mercanlarla birlikte süngerler, pina kabukları ve birçok deniz canlısı yok oldu. Projenin sualtı sorumlusu Volkan Narcı; “Marmara’da ki kirlilik öyle bir hal aldı ki derinlerde ki mercanlar bile atıklardan etkilenip toplu şekilde ölüyor. Kurtarabildiğimiz kadar mercanı Neandros Adası’na tekrar dikeceğiz. İlk etapta 200 mercanı taşıyacağız” dedi.



    YASSIADA İNŞAATINDAN ÖNCESİ VE SONRASI

    Bilim insanları tarafından çekilen videolarda Yassıada’da yapılan inşaat çalışmalarının deniz dibine verdiği tahribat açıkça görülüyor. İlk video Yassıada’daki inşaat çalışmaları başlamadan hemen önce çekilmiş. Bir taşın üzerine yerleşmiş mercanlar ve deniz dibindeki yaşam oldukça renkli. Balıklar sık sık kameranın çekim açısına giriyor. Denizdeki görüş oldukça açık. İkinci video ise Yassıada’daki inşaat çalışmalarının ardından çekilmiş. Videoda, ilk videodaki mercanlardan hiçbiri yaşamıyor. Üzerleri inşaat tozuyla kaplanmış. Suyun altındaki görüş mesafesi ise sadece birkaç metreyle sınırlı.

    TEK TEK SÖKÜLÜP TAŞINIYOR

    Bilim insanları Yassıada ve Sivriada çevresindeki sarı mercanları tek tek yerlerinden söküyor. Deniz suyu dolu kaplara konulan mercanlar, yeni yaşam alanlarındaki taşlara yerleştiriliyor. Böylelikle yok olmalarının önüne geçilmesi planlanıyor.

    Etiketler: Marmara , yassıada , mercan
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