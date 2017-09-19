Marmara yok olmasın diye tek tek taşıyorlar

Marmara Denizi’nin etrafında binlerce yıldır insanlar yaşıyor. Günümüzde de 25 milyondan fazla insan Marmara Denizi etrafında yerleşik.

İstanbul, İzmit, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ illerine sınırı bulunan Marmara Denizi, Türkiye’nin dev sanayi kuruluşlarını da ağırlıyor. Binlerce yıldır atıklarla kirlenen Marmara Denizi artık yaşam savaşı vermeye başladı. Bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar, özellikle son yıllarda adalarda artan inşaatların Marmara Denizi’ni hızla ölüme götürdüğünü tespit etti. Marmara Denizi’ndeki ekosistemin en önemli parçalarından biri ise mercanlar. İnsan yaşamı olmayan Yassıada ve Sivriada açıklarında görülen son mercan kolonileri de inşaatlar ve insansal atıklarla (şehir kanalizasyonu) yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.









İki yıl önce çekilen görüntülerle bu yıl çekilen görüntüler karşılaştırıldığında kirlilik gözle görülebiliyor. Mercanların üzerleri inşaat atıklarıyla kaplanmış. Renkleri değişmiş. Denizde görüş alanı ise sadece birkaç metreye gerilemiş durumda.



KİRLENMEYEN SADECE NEANDROS ADASI KALDI



Mercanları kurtarmak için harekete geçen İstanbul Su Bilimleri Fakültesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği, Türkiye’de ilk kez uygulanan bir yöntemle mercan kolonilerini başka yere nakletmeye başladı. Yassıada ve Sivriada açıklarında, 20-30 metre derinlikteki mercan toplulukları, insansal etkilerin daha az olduğu Neandros Adası açıklarına taşınmaya başlandı. Mercanlar uzman dalgıçlar tarafından kökleriyle birlikte alınarak özel kaplarla önce tekneye çıkartılıyor. Ardından kimyasal ve inşaat atıklarından uzak Neandros Adası’nın derinliklerine götürülerek tekrar kayalara yerleştiriliyor.



İLK KEZ DENİYORUZ



Türkiye’de ilk kez uygulanan projenin sorumlusu İstanbul Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Eda Yalçın; “ Bu zorunlu taşınma ile mercanlar fiziksel zarardan etkilenmeyecek ve genetik zenginliklerini koruyacaklar. Tropik bölgelerde yapılan bu çalışmayı ilk kez ülkemizde deniyoruz. İspanya-Fransa kıyılarında da çok az denendi. Mercanların yeni yerlerine uyum sağlaması ve tekrar hayat bulmasını çok istiyoruz” dedi.



BALIKLARIN YUMURTLAMA ALANI



Mercanlar ülkemizde sadece Kaş-Fethiye arasında ve Ayvalık kıyılarında bulunuyor. Marmara Denizi ise Karadeniz ve Ege Denizi arasında koridor görevi yaptığından az da olsa mercan kolonisi barındırıyor. Mercanlar, ağaçsı yapıları sayesinde başka canlılar için yumurtlama ve yaşam alanı görevinde. İnsanların ulaşamadığı derinliklerde yaşayan mercanlar, 2 yıl önce Yassıada’da başlayan inşaatla zarar görmeye başladı.







Kadıköy’de ki Kurbağlıdere’den toplanan kanalizasyon atıklarının mercanların üzerine atılması toplu ölümler meydana getirdi. Mercanlarla birlikte süngerler, pina kabukları ve birçok deniz canlısı yok oldu. Projenin sualtı sorumlusu Volkan Narcı; “Marmara’da ki kirlilik öyle bir hal aldı ki derinlerde ki mercanlar bile atıklardan etkilenip toplu şekilde ölüyor. Kurtarabildiğimiz kadar mercanı Neandros Adası’na tekrar dikeceğiz. İlk etapta 200 mercanı taşıyacağız” dedi.







YASSIADA İNŞAATINDAN ÖNCESİ VE SONRASI



Bilim insanları tarafından çekilen videolarda Yassıada’da yapılan inşaat çalışmalarının deniz dibine verdiği tahribat açıkça görülüyor. İlk video Yassıada’daki inşaat çalışmaları başlamadan hemen önce çekilmiş. Bir taşın üzerine yerleşmiş mercanlar ve deniz dibindeki yaşam oldukça renkli. Balıklar sık sık kameranın çekim açısına giriyor. Denizdeki görüş oldukça açık. İkinci video ise Yassıada’daki inşaat çalışmalarının ardından çekilmiş. Videoda, ilk videodaki mercanlardan hiçbiri yaşamıyor. Üzerleri inşaat tozuyla kaplanmış. Suyun altındaki görüş mesafesi ise sadece birkaç metreyle sınırlı.



TEK TEK SÖKÜLÜP TAŞINIYOR



Bilim insanları Yassıada ve Sivriada çevresindeki sarı mercanları tek tek yerlerinden söküyor. Deniz suyu dolu kaplara konulan mercanlar, yeni yaşam alanlarındaki taşlara yerleştiriliyor. Böylelikle yok olmalarının önüne geçilmesi planlanıyor.