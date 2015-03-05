Marmara Üniversitesi’nden CMO Eğitim Programı

Küreselleşen dünya kavramı ve teknolojinin hızla gelişmesi ile değişen rekabet koşulları, işletmelerin pazarlama uygulama ve anlayışlarını geliştirmelerini zorunlu kılmış durumda. Günümüz iş dünyasında, işletmelerin yüksek rekabet içerisinde öne çıkmasının tek yolu, stratejik pazarlama kararlarındaki başarılarına bağlı. Bu nedenle de, Üst Düzey Pazarlama Yöneticilerinin, kurum içerisinde oynadığı rol giderek önem kazanıyor ve bu yöneticilerin ajandası giderek genişliyor, sorumluluk alanları artıyor.



Sektörün Pazarlama Yöneticilerinden, artan beklentisini detaylıca analiz eden Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Business Management Institute, “Gelecek Nesil CMO: Stratejik Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı”nın hazırlıklarını tamamladı, ilk sınıf 21 Mart 2015’te İstanbul’da başlıyor. Harvard, Stanford, Columbia gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin yönetici geliştirme programlarının muadili olarak hazırlanmış ve tasarlanmış olan program, Türkiye’nin Üst Düzey Pazarlama Yöneticilerini yetiştirmeyi hedefliyor.



Stratejik Pazarlama Yönetimi – Gelecek Nesil CMO, eğitiminin amacı, pazarlama alanında deneyim sahibi ve bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen kişileri, En Üst Seviye Pazarlama Yöneticisi (CMO) rolüne hazırlamak, stratejik bakış açısına ve güçlü liderlik özelliklerine sahip CMO’lar yetiştirmek. Bir CMO’nun sahip olması gereken yetkinlik ve teknik özelliklerin kapsama alındığı ve günümüz dünyasının pazarlamasının yakından incelendiği program, toplam 10 gün sürecek ve katılımcılar eğitim boyunca Türkiye’nin Pazarlama alanında önde gelen akademisyenlerinden ve sektörde önde gelen firmalarının CMO’larından eğitim alacaklar.



Program İçeriği ve Eğitmen Kadrosu

Sertifika programında katılımcılar, CMO rolünde ihtiyaç duyacakları stratejik pazarlama, markalama stratejileri, kurumsal iletişim, müşteri yönetimi, tüketici analizi, pazar araştırmaları ve pazarlama bilgi sistemleri gibi teorik konularda derinlemesine eğitim görecekler. Aynı zamanda sektörde önde gelen firmaların CMO’larının deneyim paylaşım seansları sayesinde uygulamalar hakkında vizyon ve stratejik bakış açısı kazanacaklar. Eğitmenler ve katılımcılar ile eşsiz bir networking ortamı sunan CMO Sertifika Programı, aynı zamanda liderlik ve stratejik yönetim gibi konuları da işleyerek, katılımcıları yönetici koltuğuna ısındırmayı hedefliyor.



Marmara Üniversitesi eğitmen kadrosundan Prof. Dr. Serdar Pirtini, Prof. Dr. Aypar Uslu, Prof. Dr. Sahavet Gürdal, Prof. Dr. Mehmet Tığlı, Doç. Dr. Şakir Erdem gibi çok önemli akademisyenlerinin eğitmen olarak yer aldığı programda, aynı zamanda sektörün önde gelen kurumlarından birçok üst düzey pazarlama yöneticisi (CMO) de programda yer alıyor. Türkiye’nin pazarlama alanında en önemli isimleri olarak gösterilen yöneticiler programda eğitmen olarak yer alıyor. Güçlü Eğitmen-konuşmacı kadrosu ve kapsamlı eğitim içeriği ile dikkat çeken program hakkında detaylı bilgi almak için www.bm-institute.com/cmo sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



Toplam 10 Gün (5 haftasonu) sürecek olan eğitim programında, pazarlama ve benzeri alanlarda en az 5 yıl deneyimli ve bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen iş dünyası profesyonellerinin katılımcı olması hedefleniyor. Program sonunda başarılı olan katılımcılar ise Marmara Üniversitesi tarafından resmi “Stratejik Pazarlama Yöneticisi” sertifikasına hak kazanacaklar.



21 Mart 2015 tarihinde başlayacak program için 17 Mart 2015 tarihine kadar kayıtlar alınmaya devam edilecek, fakat kontenjan 25 kişi ile sınırlandırılmış durumda. Eğitim hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru için www.bm-institute.com/cmo sayfasındaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.



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