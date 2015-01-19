Marmara Üniversitesi’nden CFO Eğitim Programı

Marmara Üniversitesi, Business Management Institute işbirliğiyle, Üst Düzey Finans Yöneticilerini geliştirmeye yönelik, “Stratejik Finansal Liderlik Sertifika Programı” 2.dönemini başlatıyor.



Günümüz iş dünyasında, şirketlerin geleceği büyük oranda stratejik finansal kararlarındaki başarılarına bağlı. Her geçen gün artan ve küresel düzeye yayılan rekabet ortamında şirketlerin finans fonksiyonu en önemli departmanı haline gelmiş durumda. Dolayısıyla, Finans Yöneticilerinin kurum içerisinde oynadığı rol de hızla değişiyor ve ajandaları giderek genişliyor.



Sektörün Finans Yöneticilerinden beklentisini detaylıca analiz eden Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Business Management Institute işbirliğinde hazırlanmış“Geleceğin Lider CFO’ları: Stratejik Finansal Liderlik Sertifika Programı” ilk mezunlarını Aralık 2014’te verdi. 2. dönem 21 Şubat 2015’te İstanbul’da başlıyor. Bigpara.com tarafından desteklenen, Harvard, Stanford, Columbia gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin yönetici geliştirme programlarının muadili olarak hazırlanmış ve tasarlanmış olan program, Türkiye’nin Üst Düzey Finans Yöneticilerini yetiştirmeyi hedefliyor.



Stratejik Finansal Liderlik – Geleceğin Lider CFO’ları eğitiminin amacı, finansal yönetim alanında deneyim sahibi ve bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen kişileri, En Üst Seviye Finans ve Mali İşler Yöneticisi (CFO) rolüne hazırlamak, stratejik bakış açısına ve güçlü liderlik özelliklerine sahip CFO’lar yetiştirmek. Bir CFO’nun sahip olması gereken yetkinlik ve teknik özelliklerin kapsama alındığı program, toplam 11 gün sürecek ve katılımcılar eğitim boyunca Türkiye’nin Finans – Muhasebe alanında önde gelen isimlerinden eğitim alacaklar.



Program İçeriği ve Eğitmen Kadrosu

Sertifika programına katılacak adaylar, CFO rolünde ihtiyaç duyacakları finans stratejisi, kurumsal yönetim ilkeleri, uzun dönem finansal planlama, iç ve dış raporlama, bütçeleme, vergi planlaması, şirket değerleme yöntemleri, iç denetim ve iç kontrol, suistimal ve sahteciliğin önlenmesi, finansman ve borç yönetimi, şirket birleşme ve satın alma yönetimi gibi finansal yönetim konularında teknik bilgilerle donanacakları gibi, sektörde önde gelen firmaların deneyimli CFO’larının kendi tecrübelerinden ortaya çıkan tavsiyelerini dinleme ve onlara soru sorma imkanı da bulacaklardır.



Marmara Üniversitesi eğitmen kadrosundan Prof. Dr. Cemal İbiş, Prof. Dr. Nuran Cömert, Prof. Dr. Nejat Bozkurt gibi çok önemli akademisyenlerinin eğitmen olarak yer aldığı programda, aynı zamanda sektörün önde gelen kurumlarından birçok üst düzey finans yöneticisi de programda yer alıyor. Güçlü eğitmen-konuşmacı kadrosu ve kapsamlı eğitim içeriği ile dikkat çeken program hakkında detaylı bilgi almak için www.bm-institute.com/cfo sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



Toplam 11 Gün (6 haftasonu) sürecek olan eğitim programında, finans – muhasebe alanında ortalama 5 yıl deneyimli ve bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen iş dünyası profesyonellerinin katılımcı olması hedefleniyor. Program sonunda başarılı olan katılımcılar ise Marmara Üniversitesi tarafından resmi “Stratejik Finansal Liderlik Sertifikasına” hak kazanacaklar.



21 Şubat 2015 tarihinde başlayacak program için 14 Şubat 2015 tarihine kadar kayıtlar alınmaya devam edilecek, eğitim hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru için www.bm-institute.com/cfo sayfasındaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.



İlandır.