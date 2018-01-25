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    Marmara Ereğlisi'ndeki halk plajında ürküten görüntü

    Mehmet YİRUN-Özan TAŞOYAR (DHA)
    25.01.2018 - 14:04 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 10 metre çekilirken tekneler karaya oturdu. Uzmanlar çekilmenin mevsimsel olduğunu ifade etti.

    Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz kıyıdan 10 metre çekilirken, sahildeki bazı tekneler karaya oturdu. Deniz kıyısında çekilmeyle birlikte büyük kum adacıkları oluştu. Denizin ikinci kez bu kadar çekilmesinin ilginç olduğunu belirten su altı balıkçısı Osman Poyraz, "Eylül ve Ekim aylarında denizin çekilmesini görüyorduk. Ancak bu ikinci kez çekildi. Ben uzun yıllardır su altı balıkçılığı yapıyorum. Ama bunu bir felaket habercisi olarak görmüyorum" dedi.

    Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Uyan ise denizin çekilmesinin bu mevsimlerde yaşandığını ifade ederek 'mevsimsel' değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler: halk plajı , deniz çekilmesi , son dakika
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