MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Marmara depremi için korkutan açıklama!

    Marmara depremi için korkutan açıklama!

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 06:04Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 07:02

    17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yarın 18'inci yıldönümü. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremi için uzmanlar 2045 yılını işaret etti.

    Asrın felaketi 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yarın 18'inci yıldönümü. Resmi rakamlara göre 17 bin 840 kişinin öldüğü depremin yıldönümünde deprem uzmanlarından korkutan açıklama geldi

    Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: İstanbul'da büyük bir deprem beklemiyoruz. Yerkabuğu deprem yaratacak gerginlikte değil. Dolayısıyla Marmara gergin değil. Gerilmeyen bir yaydan ok atılmaz. Çalışmalarımız beklenen depremin 2045 yılı dolayında olacağını işaret ediyor.

    Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür: 17 Ağustos'un üzerinden 18 yıl geçti ama çok şey yaptık gibi görünse de konutları depreme hazırlayamadık. Bodrum'da yapı bloku iyi bir sınav verdi. Yapı blokunun tüm Türkiye'de depreme hazır olması gerek. Marmara depremini yakın gelecekte bekliyoruz. 2045 yılına da kalmayabilir.

    İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu: Beklenen deprem yakın gelecekte olacak. Birtakım belirtiler var ama belirgin bir tarih vermek yanlış olur. İstanbul'da riskler çok arttı. Yüksek katlı binalar her yerde. Yapı denetimi problemli.

    İnşaat Malzemesi Sanayiciler Derneği (İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan: Ülkemizde 7 milyondan fazla riskli konumda yapı mevcut. Yaşanan her deprem sonrası felaket senaryoları dile getirmek yerine, ülkemizin daha güvenli yapılara ulaşmasını sağlamalıyız ve depremi bir risk olmaktan çıkarmalıyız. Sabah

    Etiketler: DEPREM , istanbul , Marmara
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri