Marketten aldığı ekmekten çıktı, neye uğradığını şaşırdı!

Ailenin iddiasına göre geçtiğimiz aylarda, yemekte ekmekten bir parça ısıran Zuhal Şengülendi dişini kırdı. Acı içerisinde kıvranan Şengülendi ekmeğin içinden çıkan 3 santimetrelik çivi ile neye uğradığını şaşırdı.

Olanları cep telefonuna kaydeden Murat Şengülendi, yaşananlara tepki gösterdi. Zuhal Şengülendi, ardından da bir diş doktoruna giderek olanları anlattı ve haftalarca tedavi oldu. Zuhal Şengülendi ve Murat Şengülendi çifti, ertesi gün süpermarkete giderek olanları anlattı. Market ise iddiaya göre o fırından ekmek almayı kesti.

"Çiviyi yutabilirdim de, boğazıma da kaçabilirdi"



Zuhal Şengülendi, ölümden döndüğünü belirterek "Eşimin bir marketten akşam alışverişinde ekmek almasıyla başladı. Geldi, yemeğe oturduk; yemek yerken ekmeği bölmedim, ekmeği ısırmamla dişimin acıması bir oldu. Eşime taş var dedim, o da ekmeğe baktığında içinden uzun bir çivinin çıktığını gözümüzle gördük. Sadece büyük yerlere başvurduğumuzda, o kişinin işten çıkarıldığını marketin de o fırından alışverişi kestiğini söyleyip özür dileyip konuyu kapattılar. Yani çiviyi yutabilirdim de, boğazıma da kaçabilirdi, her şey olabilirdi. Şu anlık zararım sadece dişim de yarın gereken işlemleri yaptıracağız" dedi.

Zuhal Şengülendi’nin eşi Murat Şengülendi ise "Markete götürdüğümüzde, 'Şuradan bir ekmek alın gidin' dediler. Sanki biz bir ekmeğe gelmişiz; yani insan hayatı bu kadar mı değersiz. Bir ekmek için mi gittik biz oraya, o marketin üstü öğrenci yurdu. Belki bir çocuk o ekmeği alıp ağzına koysa, belki boğazına gider ölürdü veya hanımım yutsaydı boğazına saplanırdı. Yani bizi bu kadar benimsemediler. Neredeyse bir suçlu duruma düşecektik. Fırıncı 'Söylemeseydiniz, bize gelseydiniz' diyor. Bizim bir beklentimiz yoktu, sadece bir özür dileselerdi. Yani bizi oyaladılar. Bu kadar duyarsız kalırlarsa biz de elimizden geleni yapacağız."









