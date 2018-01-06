Markete girdi, çıktı, arabası yok...

Üsküdar’da yaşayan S.S, 20 Aralık 2017'de akşam eve gitmeden önce markete uğradı. Arabasını çalışır vaziyette bıraktı. S.S, markete girince saniyeler içinde arabaya binen hırsız arabayla gecenin karanlığında kayboldu.

S.S., dışarı çıktığında arabası götürülmüştü. Büyük şaşkınlık yaşayan S.S., arabasının çalındığına inanamadı ve market sahibine, “Buradan araba çekiyorlar mı?” diye sordu. Market sahibinden “Hayır” cevabını alınca arabasının çalındığına ikna olarak polisi aradı.

Yine Üsküdar’da B.M.Ö. adlı kadın Mercedes’ini 6 Aralık 2017 günü çalışır vaziyette bırakarak eczaneye girince arabasına binen bir kişi tarafından çalınmıştı. Hemen polisi arayarak şikayetçi olmuştu. Şikayetler üzerine Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Marketteki kamera görüntüsünden yola çıkılarak arabaları çalan kişinin kimliği belirlendi. Üsküdar’daki adresi belirlendi. Geçtiğimiz Salı günü evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çalınan 2 araç Ataşehir’de park halinde bulundu. Adının Anıl E. olduğu belirlenen kişi emniyette sorguya alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan 27 yaşındaki Anıl E. savcılıktan serbest kaldı. Emniyet yetkilileri, araçtan kısa süre de ayrılınması halinde arabanın kontak anahtarının alınması ve kilitlenmesi konusunda vatandaşları uyardı.