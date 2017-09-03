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Markanız için Instagram'ı kullanırken bunları yapmaktan kaçının!

Hürriyet Haber
03.09.2017 - 09:33 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 09:35

Markalar için Instagram en önemli pazarlama araçlarından biri haline geldi. Ancak bunu yaparken stratejik davranmak gerekiyor.

Sosyal medya kanalları arasında en popüler olanlardan Instagram, şirketler için de harika bir pazarlama aracı olarak kullanılıyor. Instagram'ı doğru kullanmak markalara başarı kapılarını açarken, platformda yapılan bazı hatalar ise markaların sıkıcı hale gelmesine ve itibar kaybetmesine neden oluyor. İşte markanız için Instagram'ı kullanırken yapmamanız gerekenler:

Benzer fotoğraf kareleri sıkıcı olabiliyor

Markanız için Instagram'da fotoğraf paylaşırken benzer kareler yerine kendi stilinizi oluşturduğunuz kareler veya arka planlar, fotoğraflarınızın görsellerini artırır ve sıkıcılığın önüne geçer.

Size ait olmayan kareler paylaşmayın

İnternetten bulduğunuz ve size ait olmayan fotoğraflara hesabınızda yer vermeyin. Markaya ait orijinal çekilmiş fotoğraflar her zaman marka imajını yükseltir.

Çok sık paylaşım yapmaktan kaçının

Marka hesabınızdan günde 5 ve daha fazla kare paylaşmak takipçileriniz için sıkıcı olmaya başlayabilir. Bunu günde 2 ile sınırlandırmak en idealidir.

Takipçilerinizle iletişim kurmayı unutmayın

Paylaştığınız karelere yorum yapan veya beğenilerini dile getiren takipçilerinizle etkileşime girmek marka bağımlılığını artırır. Takipçileri ile etkileşime girmeyen markalar önemli bir fırsatı kaçırıyor olabilir.

Kalitesi düşük görsellere asla yer vermeyin

Hesabınızda paylaştığınız görsellerin yüksek çözünürlüklü ve kaliteli görseller olmasına dikkat edin. Marka itibarınızı düşüren kalitesiz görsellere hesabınızda asla yer vermeyin.

Ürünleri çok fazla teşhir etmeyin

Pazarlama aracı olarak kullandığın hesabınızda ürünleri çok fazla pazarlamak da bazen ters etki yaratabiliyor. Ürünlerinizi gereğinden fazla övmek ve paylaşmak insanları rahatsız edebilir.

Aşırı hashtag kullanımı yapmayın

Hesabınızdan paylaşım yaparken çok fazla hashtag kullanmak hem anlam karmaşasına neden oluyor hem de çok fazla yer kaplıyor. Kısa ve öz hashtagler kullanmak her zaman için daha etkili. Özellikle de paylaşımınızla direkt uyuşan hashtaglar son derece iyi bir etki bırakıyor.

Gelişigüzel içerikler paylaşmayın

Paylaştığınız kareler kadar o karelerin altına yazdıklarınız da önemli. Gelişigüzel içerikler paylaşmak yerine anlamlı ve etkili paylaşımlar yapmak daha kolay fark edilmenizi sağlar.

Plansız paylaşımlar yapmayın

Instagram hesabınızı yönetirken aylık veya haftalık planlar dahilinde paylaşımlar yapmak ve çeşitli stratejiler dahilinde ilerlemek çok daha başarılı pazarlama işlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Ürün pazarlamasında link koymayı unutmayın

Herhangi bir ürünün pazarlamasını yaparken insanların o ürüne ulaşımını sağlamazsanız fırsatı da kaçırmış olursunuz. İnsanların ürünü inceleyecekleri veya satın alacakları linki mutlaka bio kısmına koymalı ve ürüne yönlendirme yapmalısınız.

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