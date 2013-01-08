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MARKANI SEÇ

08.01.2013 - 15:06 | Son Güncelleme:

Tarzınızı yansıtan markayı, yeniçarşım.com’un "Markalar Bulvarı"ndan seçin.

Yeni yılı en cazip fiyatlarla karşılayan yeniçarşım.com, bütün seçkin markaları Markalar Bulvarı’nda buluşturuyor. Tüm giyim alışverişlerinizi yeniçarşım.com’un Markalar Bulvarın’dan yapın, hızlı kargo sistemi ile siparişleriniz ertesi gün elinize ulaşsın.

Kırmızının enerjisi, yeşilin sakinliği ile yılın ilk günlerini kampanyalarıyla karşılayan /images/100/0x0/55eb5663f018fbb8f8bacada
yeniçarşım.com, Markalar Bulvarı ile ayakkabıdan çantaya, aksesuardan spor giyime kadar binlerce ürün seçeneğini bir arada sunuyor.

Kadın ve erkek giyim kategorilerinde Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Timberland, Diesel, Nine West, Silk and Cashmere, Converse, Puma, Onitsuka Tiger, Cat, Scooter, Dockers, Harley Davidson, Mirliva gibi bir çok seçkin markanın koleksiyonlarına yer veren yeniçarşım.com, ödeme kolaylığı ve hızlı kargo sistemi ile modayı hızlıca almanızı sağlıyor.

Modanın en trend çizgilerini Markalar Bulvarı’nda buluşturan yeniçarşım.com , yeni yılda da alışverişin moda adresi olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en uygun fiyatlarını sunan yeniçarşım.com, Hürriyet Güvenli Alışveriş sistemiyle kullanıcılarına gönül rahatlığıyla alışveriş imkanı sunuyor.

Axess’e Özel Fırsat

Yeniçarşım.com'dan yapacağınız 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde Axess'e özel anında %10 chip-para kazanırken, Peşin fiyatına vade farksız 12 taksit fırsatından yararlanabilirsiniz.


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