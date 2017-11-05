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Markaları ‘buzlayarak’ fırsatı heba ediyoruz

Hürriyet Haber
05.11.2017 - 21:14 | Son Güncelleme:

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Türk dizi ve film sektörüne yönelik bakanlığın önemli destekler verdiğini ancak bu programlarda Türk markalarının “buzlanması” nedeniyle tanıtımının mümkün olamadığını söyledi.

Dizi ihracatında Türkiye’nin ABD’nin ardından ikinci sırada yer aldığına işaret eden Zeybekci, ABD markalarının küresel ölçekte bilinirliğini artıran en önemli enstrümanlardan birinin diziler olduğunu dile getirdi. Zeybekci, benzer bir imkana sahip Türkiye’nin ise bunu kullanmadığına dikkati çekerek, “Türk dizileri İskandinav ülkelerinden Uzakdoğu’ya kadar dünyanın dört bir yanında izleniyor. Ülkemizi, markalarımızı, kültürümüzü tanıtabilmek için böyle bir imkanımız var ama markalarımızı ‘buzlayarak’ bu fırsatı heba ediyoruz” diye konuştu. Zeybekci, şöyle devam etti: “Japonya, ABD ve İngiltere’de ‘buzlama’ uygulaması yok. Bakın Amerikan filmlerine ya da dizilerine, turistlerin ilgisini çekebilecek yapıların görüntüleri hemen hepsinde yer alır. Pek çoğunda bir şekilde dalgalanan Amerikan bayrağı, Beyaz Saray veya Kongre Binası gösterilir. Oyuncular senaryoya uygun şekilde mutlaka bir alışveriş merkezine giderler ve izleyicinin gözünün içine sokarcasına üzerinde markaları görünen ürünleri raflardan alıp sepete koyarlar. Türk prodüksiyonlarında ise oyuncu bir markete girdiğinde raflar sansürleniyor. Oyuncunun dört bir yanına buzlama yapılıyor.”

Etiketler: Nihat Zeybekci , gazetehaberleri
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