E-ticaret devinden flaş karar! Haziranda kapanmıştı, yarın yeniden faaliyete giriyor

Markafoni’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, firma yarın yeniden satışa başlayacak. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, kapanmak üzere olan şirketi 15 milyon dolarla satın almıştı. “Hiçbir marka kolay yaratılmaz. Emek, yaratıcılık ve elbette önemlidir” diyen Mahiroğlu, 15 milyon dolarlık Markafoni yatırımıyla Türkiye’de satışa başlayacaklarını söyledi.

Markafoni'nin internet sitesinden Cafer Mahiroğlu imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:

"Değişen, dönüşen dünyayı evinize getiren Markafoni ailesi olarak yeni bir başlangıç yapıyoruz. Öncü rolümüzü bilerek, halkımıza saygılı, ilkeli tavrımızla yeni projeler yapmaya devam edeceğiz. Amacımız siz dostlarımızın gereksinimlerini hızla karşılarken, iletişim kanallarını açık tutup, güçlendirmek, birlikte karar alarak ortak akılla hareket etmektir. E-ticaret sadece bir alışveriş ortamı değildir. Teknolojinin sağladığı bu olanak, bize çok yönlü dil kurma şansı vermekte; günlük yaşamın tüm renklerini paylaşmamıza zemin hazırlamaktadır. Markafoni olarak yeni dönemde, bunu bilerek yolumuza devam edeceğiz. Sanal olmayacağız... Tersine yaşamınızı kolaylaştıran, bir tıkla ulaşacağınız hakiki insanlar bulacaksınız karşınızda. Sizin bir komşunuz, akrabanız olmak için çaba harcayacağız... Küçük sürprizlerle kapınızı çalıp, belki bir kahvenizi içeceğiz... Kırk yıllık hatırı olan dostluklar kurmak niyetindeyiz. Size ve ülkemize karşı sorumluluğumuzu bilerek, kısa süre içinde perdemizi yeniden açacağız. Hayatın kendisinin büyük bir sahne olduğunu biliyor ve bunu sizle paylaşmak istiyoruz... İlk olmak gurur verirken, bir yandan da yeni görevler üstlenmemize neden oluyor. Bu bilinçle dost bir gülümsemenin, sıcak bir el sıkışmanın içtenliğiyle yola koyuluyoruz..."

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