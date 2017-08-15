Marka taklitçilerini yakacak düzenleme!

Taklit marka sorunu özellikle yaz aylarında yeniden gündeme geliyor. Önemli turizm bölgelerinde hemen her sokak başında taklit ürün satan bir mağazaya denk gelmek mümkün…

MarkaDer Derneği Başkanı Av. Murat Altınderde, taklit ve sahte marka üretici ve satıcılarının ağır yaptırımlarla karşı karşıya olduklarını işaret etti. Av. Altındere “Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de ne yazık ki bu durum önlenemez boyutlardadır. Mesela daha 1,5 ay kadar önce, bugüne kadar Türkiye’deki en büyük taklit ürün operasyonu yapılmış ve içlerinde İtalya, Hollanda, İsveç ve Fransa gibi ülkelere ait olan Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Burberry, Lacoste, Gucci, Gantgibi dünyaca ünlü markaların sahtesinden oluşan 2 milyon 100 bini aşkın ve toplamda 14 kamyon mal ele geçirildi. Yılın her döneminde bu sorunla fazlaca karşılaşmamıza rağmen özellikle yaz aylarında tatilcilerin uğrak beldelerinde taklit markaların satışı daha da artmakta.

ÖZELLİKLE TURİZM BÖLGELERİNDE

Örneğin Bodrum, Alaçatı, Kuşadası, Kaş vb. gibi tatil beldelerinde neredeyse her köşe başında taklit ürün satan bir mağazaya rastlamanız mümkündür. Tabi taklit markaların en önemli satış yerlerinden biri olan İstanbul’daki Kapalıçarşı’yı da söylemeden geçemeyiz. Kimi zaman bu taklit ürünlerle ilgili başvurular yapılıp, baskınlarla mallar toplatılsa, haklarında ceza davaları açılsa da, ne yazık ki açılan ceza davaları sonrasında alınan cezalar caydırıcı olmadığından bu kişiler aynı fiillerine devam ediyorlar” dedi.



SAĞLIĞI DA TEHDİT EDİYOR

Av. Altındere, söz konusu ürünlerin insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz etkiye işaret ederek “Geçen Mayıs ayı sonlarında bir operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan taklit saat ve gözlüklerin deri ve zührevi hastalıklara yol açmanın yanı sıra kanserojen etkisi olduğu sağlık kuruluşlarınca tespit edildi. Belirtmeliyim ki yapılan araştırmalara göre G20 ülkelerinde her yıl taklit, sahte ürünler yüzünden 3 bin kişi yaşamını yitiriyor” dedi.

ÜÇ YILA KADAR HAPİS

Av. Altındere, taklit markalar ile ilgili yeni düzenlemenin caydırıcı hükümler içerdiğine vurgu yaptı: “Şimdiye kadar kanun hükmünde kararname ile yaptırımı düzenlenen Marka suçları için uzun yıllardır beklenen kanun yürürlüğe girmiş oldu. Yeni yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu göre taklit marka üreten ve satışa sunan kimseler 3 yıla kadar hapis ve ciddi para cezalarıyla cezalandırılabilecek. Ayrıca bu markalı ürünleri üretimde kullandıkları tüm makina ve cihazlarına el konacak. Ayrıca orijinal marka sahibi şirketin tazminat davası açması halinde, taklit marka satışından elde edilen tüm gelir tazminat olarak taklitçilerden alınabilecek.”