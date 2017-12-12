Marka Rüzgarı Ankara'da Esecek

Bu yıl 190 konuşmacı ile yeni bir rekora imza atan Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Ankara Marka Festivali’ne (AMF) 20 bini aşkın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Festivalin bu yılki teması ‘Yaratıcılıkta Yeni Yollar, Yeni Yönler, Yeni Yöntemler’. Festival, 13-14-15 Aralık tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Marka Festivali’ni, markalaşma konusunda vizyon oluşturmak, yenilikçi fikirleri harekete geçirmek ve Ankara’dan küresel markaların çıkmasını teşvik etmek amacıyla düzenlediklerini söyledi. Güçlü bir ekonomi için markalaşmanın şart olduğunu vurgulayan Baran, “Küresel ekonomide, marka zenginleşmenin anahtarıdır. Bir ülke sahip olduğu markalar kadar zengindir” diye konuştu.

FASONLA ZENGİNLEŞEMEYİZ

Ankara’yı, 2023 yılına kadar Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı haline getirmek istediklerini vurgulayan Baran, “Bunun yolu da güçlü bir ekonomiden geçiyor. Günümüzde güçlü bir ekonominin olmazsa olması markalaşma. Fason üretimle zenginleşemeyiz. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek istiyorsak dünya çapında güçlü markalara sahip olmalıyız” dedi.

ANKARA MARKASI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ATO Reklam Marka ve Pazar Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Zafer Hacıosmanoğlu ise Ankara Marka Festivali’nin Türkiye’nin en büyük beş organizasyonundan biri olduğunu söyledi. Ankara Marka Festivali adı altında Türkiye’nin en büyük marka organizasyonunu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, “Ankara Marka Festivali, bir Ankara markasıdır, bir Ankara Ticaret Odası markasıdır. Ankara Marka Festivali sadece Ankara’ya değil bütün ülkeye ilham veriyor. Sadece Ankaralıların değil, tüm Anadolu’nun her yıl Aralık ayını merakla ve heyecanla beklediğini biliyoruz” diye konuştu. Festivalin bu yılki temasının ‘Yaratıcılıkta Yeni Yollar, Yeni Yönler, Yeni Yöntemler’ olduğunu kaydeden Hacıosmanoğlu, festivalde iş dünyası, bilim, sanat, kültür, edebiyat, dijital, spor alanlarında yaratıcı fikirleri, rol modelleri ve fark yaratanları mercek altına alacaklarını bildirdi. 3. Ankara Marka Festivali’ne 20 binin üzerinde bir katılım beklediklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, 5 binin üzerinde online kayıt aldıklarını bildirdi.



FESTİVAL kültür ve sanat etkinlikleri ile de zengin bir içerik sunuyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. İncilay Yurdakul’un yaptığı Hacettepe Üniversitesi ‘Marka Kent Tasarım Sergisi’ ve ‘İyilik için Sanat’ Sergisi görülmeye değer sergiler olarak öne çıkıyor. Ankara Marka Festivali bu yıl sosyal sorumluluk çerçevesinde Kitapbankosu ile ‘Kitap Getir, İlham Götür! 43 Okul kitapla tanışsın’ adı altında bir de kitap bağış kampanyası düzenledi. Festival 50’yi aşkın okul için izleyicilerden okunmuş kitaplarını getirmeleri halinde bu okullara kütüphane kurulacağı duyurusunda bulunuyor. Bu amaçla fuar alanında gezici kitap otobüsü ve kitap kumbarası bulunacak. Fuar alanına da 100’ü aşkın marka, üniversite, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, teknokentler belediyeler stantları ve özel alanlarıyla katılıyor. Fuar alanında ayrıca sosyal medya fenomenleriyle söyleşiler yer alıyor.

ANKARA Marka Festivaline girişlerde bu yıl da herhangi bir ücret ödenmiyor. Katılımcılar resmi web sitesi üzerinden online kayıt yaptırabiliyor. Online kayıtlarda 5 bin kişiye ulaşılmış durumda. Online kayıt yapılması halinde kapılardan daha rahat giriş yapılacağına dikkat çekiliyor.

Festivale sanatçılar

İrem Derici ve Mustafa Sandal, oyuncular Tolgahan Sayışman ve Eser Yenenler, FİFA ve UEFA Onursal Üyesi Şenez Erzik, spor adamı Mustafa Denizli, şair-yazar Sunay Akın, davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, Koray Avcı, Berkay, Musa Göçmen, yazar Metin Hara, THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Metin Salt, Selim Okutur, İzzet Çapa avukat Robert Amsterdam, Sam Saunders, Eric Willems, reklamcılar Arda Erdik, Alemşah Öztürk, Ender Merter, Arvid Brobeck marka danışmanları Serhan Ok ve Güven Borça gibi alanında marka olmuş 190 konuşmacı katılıyor.

FESTİVAL kültür ve sanat etkinlikleri ile de zengin bir içerik sunuyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. İncilay Yurdakul’un yaptığı Hacettepe Üniversitesi ‘Marka Kent Tasarım Sergisi’ ve ‘İyilik için Sanat’ Sergisi görülmeye değer sergiler olarak öne çıkıyor. Ankara Marka Festivali bu yıl sosyal sorumluluk çerçevesinde Kitapbankosu ile ‘Kitap Getir, İlham Götür! 43 Okul kitapla tanışsın’ adı altında bir de kitap bağış kampanyası düzenledi. Festival 50’yi aşkın okul için izleyicilerden okunmuş kitaplarını getirmeleri halinde bu okullara kütüphane kurulacağı duyurusunda bulunuyor. Bu amaçla fuar alanında gezici kitap otobüsü ve kitap kumbarası bulunacak.