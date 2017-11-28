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MARKA 2017 – MARKA Konferansı

28.11.2017 - 14:56 | Son Güncelleme:

Bu yıl 18. yaşını kutlamaya hazırlanan MARKA Konferansı, birbirinden çarpıcı, birbirinden renkli, ufuk açan konu ve konuşmacılarıyla 13-14 Aralık 2017 tarihlerinde Hilton İstanbul Bomonti’de gerçekleşecek.

Lider konferans kuruluşu Yürekli tarafından, grafiğini hep yükselterek büyük bir istikrarla 18 yıldır düzenlenen MARKA Konferansı, bu yıl insan yaşamında çok belirgin bir dönüm noktası olan “onsekiz yaş halini” konferans deneyimine taşıyor.

MARKA Konferansı, 18. yılında da iş dünyasına güç ve motivasyon veren eşsiz içerikleriyle Türkiye’nin en büyük ve en çarpıcı fikir platformu olmaya devam edecek.

Her yıl konu ve konuşmacılarıyla dalga etkisi yaratan MARKA Konferansı sahnesinde, bu yıl da dünya gündemine başarıları ve markalarıyla yer bulmuş birbirinden önemli isimler çarpıcı konularıyla yer alacak.

Konferansa katılmak isteyenler için kayıtlar, markaconference.com adresinde devam ediyor.

 

Bilgi için: markaconference.com

                 facebook.com/markakonferansi

                 twitter.com/markakonferansi

                 instagram.com/markakonferansi

 

 

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