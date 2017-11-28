MARKA 2017 – MARKA Konferansı

Lider konferans kuruluşu Yürekli tarafından, grafiğini hep yükselterek büyük bir istikrarla 18 yıldır düzenlenen MARKA Konferansı, bu yıl insan yaşamında çok belirgin bir dönüm noktası olan “onsekiz yaş halini” konferans deneyimine taşıyor.



MARKA Konferansı, 18. yılında da iş dünyasına güç ve motivasyon veren eşsiz içerikleriyle Türkiye’nin en büyük ve en çarpıcı fikir platformu olmaya devam edecek.



Her yıl konu ve konuşmacılarıyla dalga etkisi yaratan MARKA Konferansı sahnesinde, bu yıl da dünya gündemine başarıları ve markalarıyla yer bulmuş birbirinden önemli isimler çarpıcı konularıyla yer alacak.



Konferansa katılmak isteyenler için kayıtlar, markaconference.com adresinde devam ediyor.

Bilgi için: markaconference.com

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