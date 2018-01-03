Mark Zuckerberg'ten vizyonunuzu geliştirecek 10 etkili kitap önerisi

Facebook'un kurucusu ve CEO'su olan Mark Zuckerberg'in ünü tüm dünyaya yayılmış durumda. Sadece sosyal medya üzerinden kazanç elde etmeyi amaçlamadığını açıkça belli eden Zuckerberg, Facebook'ta A Year of Books adıyla bir sayfa açtı. Amacının iki haftada bir kitap bitirmek olduğunu dile getiren başarılı girişimci,bu fikrine sitesini kullanan isimleri de dahil etmek istiyor. Peki Mark Zuckerberg'e göre hayatımızı etkileyecek ve vizyonumuzu geliştirecek olan kitaplar neler?

1) Mukaddime / İbn-i Haldun: İbn-i Haldun sosyoloji biliminin temellerini atan isimlerden olarak kabul ediliyor. Birçok ünlü isme göre tarih felsefesinin ve iktisat biliminin kurucusudur. Mukaddime kitabı, devletlerin yönetim biçimlerine, döneminin tarihine ve siyasetine ışık tuttuğundan Mark Zuckerberg'in önerileri arasına rahatlıkla girdiğini söyleyebiliriz.

2) Ulusların Düşüşü / Daron Acemoğlu- James A.Robinson: Güç, yoksulluk ve zenginliğin kökenlerini inceleyip, ülkeler arası karşılaştırmalar yaparak ilerleyen bu eser, ekonomi bilimi adına temel taşlardan biri olarak kabul edilir. ''Neden bazı ülkeler yoksuldur?'' sorusu üstünden ilerleyen kitap, dönemsel analizlerle bunların kanıtlarını objektif bir biçimde ortaya koyuyor.

3) The Racional Optimist: Matt Ridley tarafından 2010 yılında kaleme alınan bu eser, popüler bilim kitaplarından biri olarak kabul ediliyor. Her şeyin geçirdiği dönüşüm ve evrimi ele almayı garanti eden bu kitap da Zuckerberg’in favorileri arasında.

4) Dünya Düzeni / Henry Kissenger: ABD Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere, birçok görevde bulunan Kissenger’in geçmiş ve gelecek dünya düzenleri hakkındaki analizlerinden oluşturduğu bu kitap, dünya genelinde birçok dile çevrildi. Bugüne dair öngörüler de içerdiğinden Mark Zuckerberg'in favorileri arasında yer alıyor.

5) Yaratıcılık A.Ş / Ed Catmull: Adından da anlaşılacağı üzere yaratıcılığın bir marka oluşturabileceğine dikkat çeken bu kitabı da Zuckerberg tavsiye ediyor. Fakat aynı zamanda Steve Jobs'ın da yararlandığı kitaplardan biri olarak görülmesi onu okunmaya değer kılıyor.

6) Hayvanlardan Tanrılara Sapiens / Yuval Noah Harari: İnsan türünün geçirdiği evreleri anlatan bu kitap Zuckerberg’in son yıllardaki favori kitaplarından biri olmuştur. Türkiye'de de çok satılanlar listesinde olan bu kitabı insan doğasını öğrenmek amacıyla okuyabilirsiniz.

7) Bilimsel Devrimlerin Yapısı / Thomas S.Kuhn: Thomas S. Kuhn, bu kitabından bilimsel devrimlerin ilerlemesinden, bilimin bir süreç olarak hayatımıza nasıl etkileri olduğundan bahsetmiş, bu bağlamda bilim ve felsefeyi birleştirmiştir.

8) The Begining of Infinity / David Deutsch: Türkçe adı Sonsuzluğun Başlangıcı olan bu kitap da tarih ve medeniyetler çatışmaları üstünden insanların geçirdikleri evrelerden bahsediyor.

9) Üç Cisim Problemi / Cixin Liu: Bilim kurgu romanları çok sevdiğini dile getiren Zuckerberg, birçok kez yılın romanı ödülünü almış olan bu kitabı da öneriyor. Eserde, gizli bir askeri proje amacıyla uzaylılarla iletişime geçildiği ve onların dünyaya saldırma hikayesi anlatılıyor.

10) Energy / Vaclav Smil: Einstein'ın meşhur enerji formülünü bulmasıyla birlikte, enerjinin artık hayatımızda büyük önem arz etmesinin altını çizen bu eser, evrenin gerçeğinin gözler önünde seriyor.