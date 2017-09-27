Mark Eliyahu 150 yıllık kamançası ile ülkemizde 

Ortadoğu ve Balkanların ruhunu, gözyaşını, sevincini vurmalı ve yaylıların uyumunda hissettiğiniz müziğiyle dikkat çeken Mark Eliyahu, ünlü besteci ve kompotizor Piris Eliyahu'nun oğlu. Doğal olarak müzik onun için bir yaşam biçimi. Müzikle nefes alınan bir ortamda büyüyen ve müzikolog, besteci ve tar sanatçısı babasından aldığı mirasla yola koyulan Mark Eliyahu, kemanda aradığını bulamayıp Türk, İran ve Azeri müziğine yöneldi. İrlandalı-Yunan Ross Dally ve Bakülü müzisyen Adalat Vazirov'ın öğrencisi oldu,

1999'da İsrail'e yerleşti. Babasıyla birlikte "The Spirit of the East" albümünü yaptı, beraber turladı. Filarmoni orkestrasıyla birlikte Nobel Ödülü Gecesinde çaldı, Kudüs Piyor Festivali’nden Uluslararası Ud Festivali’ne, Krakow Yahudi Festivali'nden İtalya'daki prestijli Fabrica Festivali'ne dünya festivallerinde hayranlıkla izlendi, Paris Pompidou Center'daki konseri şehir efsanesi oldu.

Enstrümanı kamançayı; ''ruhumun sesi, bedenimin bir parçası'' olarak tanımlayan, ülkemizdeki kültürün derinliğinden etkilenen ve her gelişinde burda gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olan Mark Eliyahu'nun eşsiz performansını kaçırmayın!

1 Aralık Cuma Zorlu PSM