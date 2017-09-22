Marilyn Manson: Columbine katliamı kariyerimi mahvetti

ABD'li ünlü şarkıcı Marilyn Manson, çıkardığı yeni albümüne ilişkin verdiği röportajda, Columbine Lisesi Katliamı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Manson, Colombine Lisesi Katliamı'nın, kendisiyle yanlış ilişkilendirildiği için kariyerinin bu durumdan zarar gördüğünü dile getirdi.

"DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE..."

Manson konuya ilişkin , "Bazı insanlar okullarda ateş etmek için beni suçluyorlar. Ancak, dürüst olmak gerekirse, Columbine katliamı o tarihte tüm kariyerimi mahvetti.

Columbine gibi şeyler söz konusu olduğunda, Harris ve Klebold benim müziğimi gerçekten sevselerdi farklı olurdu, fakat bence müzik tarihindeki herkesten akredite olduğumdan dolayı daha fazla suçlanıyordum" açıklamasını yaptı.

13 KİŞİ ÖLDÜ 24 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan Columbine Lisesi Katliamı, 20 Nisan 1999 tarihinde ABD'de yaşanmış bir katliam olayıdır. Eric Harris ve Dylan Klebold isimli iki öğrenci, yarı otomatik silahlarla son sınıf öğrencisi oldukları Columbine Lisesi'nde 13 kişiyi öldürüp ve 24 kişiyi yaralamıştı.